AY YILDIZ ekibi Türk toplumunun nabzını tuttu!

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DÜSSELDORF (AY)- Türk-Alman toplumuna cep telefonu hizmetleri sunan lider kuruluş AY YILDIZ, Almanya’daki Yabancı İşçi Alımı Anlaşması’nın 60. yıldönümünde kamera ekibiyle büyük şehirlerin ana caddelerinde gerçekleştirdiği röportaj serisiyle Türk-Alman toplumunun nabzını tuttu. Anlaşma sayesinde Almanya’ya gelen insanlarımız ve onların çocuklarının geçen 60 yıl içinde edindikleri tecrübeler ve geldikleri noktaları belirlemek açısından büyük önem taşıyan bu girişim sayesinde objektif bir durum tablosu ortaya çıktı.

YAŞANAN SIKINTILAR, BAŞARILAR...

AY YILDIZ ekibi, özellikle Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Mannheim, Frankfurt ve Stuttgart gibi büyük şehirlerde Türk-Alman toplumuna mikrofon uzattı. Röportaj serisinde Yabancı İşçi Alımı Anlaşması’nın 60. yıldönümünde geçen yıllar içinde Türk ve Türkiye kökenli insanlarımızın yaşadıkları, çektikleri sıkıntılar ve ulaştıkları başarılar, günümüzde kendilerini bu toplumun bir parçası olarak görüp, görmedikleri ana konuları oluşturdu.

AY YILDIZ Marketing Direktörü Gülten Yıldırım

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‘GELECEK NESİLLERE IŞIK TUTACAK’

Röportaj yapılan kişilerin toplumun gerçek bir kesitini yansıtması amacıyla titiz bir çalışma yürütüldü. AY YILDIZ’ın Marketing Direktörü Gülten Yıldırım markanın Türk-Alman toplumunun geçmişte ve günümüzde hep yanında olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “AY YILDIZ, hedef kitlesinin yaşadıklarına tercüman olmak, onların ihtiyaçlarına karşılık vermek amacıyla Türk ve Türkiye kökenlilerin 60 yıllık Almanya geçmişlerinin bir bölümünde hep onların yanında olmak için çaba gösterdi. Düzenlediğimiz röportaj serisinde sunucu, YouTube’cular, iş insanları, gazeteciler, müzisyenler, restoran işletmecileri, film yapımcıları, sporcular ve teknikerler ile söyleşiler gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz kayıt materyali geçmişe ve gelecek nesillere ışık tutacak. Bunun için büyük mutluluk içindeyiz.”

TÜRK TV’LERİNDE YAYINLANACAK

Yabancı işçi alımı anlaşmasının 60. yıl dönümünde Türk ve Türkiye kökenlilerin Almanya’da yaşadıkları zorluklar ve ulaştıkları başarıların bir dökümantasyonu niteliğideki röportajlar çekimdeki profesyonelliğin yanı sıra, yine aynı kalitede televizyon formatına uyarlanarak önümüzdeki günlerde belli başlı Türk TV’lerinde yayınlanacak.