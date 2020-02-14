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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

Avusturya’da yavru kutup ayısı ilk defa görücüye çıktı

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Avusturya’da yavru kutup ayısı ilk defa görücüye çıktı

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’nde, geçen yıl 9 Kasım’da dünyaya gelen yavru kutup ayısı, yaklaşık 3 ay sonra kameraların önüne çıktı.

HAYVANAT bahçesinin müdürü Stephan Hering-Hagenbeck, yavru kutup ayısının annesi Nora’nın, Estonya’nın başkenti Tallinn’deki hayvanat bahçesinde 6 yıl önce gerçekleştirdiği doğumun ardından 2017’de Viyana’ya getirildiğini, anne ayının burada ilk doğumunu geçen kasım ayında yaptığını söyledi. Hagenbeck, Nora’nın ikiz doğurduğunu, yavrulardan birinin doğumdan hemen sonra yaşamını yitirdiğini, ikinci yavrunun, annesinin korumasında yaklaşık 3 ay süresince özel korunaklı yuvada büyüdüğünü anlattı.

Avusturya’da yavru kutup ayısı ilk defa görücüye çıktı

HENÜZ CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL
Anne ayının yavrusuna çok iyi baktığını vurgulayan Hagenbeck, yavru kutup ayısının cinsiyetinin henüz tespit edilemediğini, bunun için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, cinsiyeti belirlendikten sonra ziyaretçilerin yavruya önerecekleri isimlere açık olduklarını sözlerine ekledi.
Bugünden itibaren ziyaretçilerin de görebileceği yaklaşık 14 kilo ağırlığındaki yavru kutup ayısının güvenliği için, baba kutup ayısı ayrı bir bölmede tutuluyor.
Avrupa’nın en eski hayvanat bahçelerinden Schönbrunn’da, en son 2007’de Arktos ve Nanuq adında iki kutup ayısı dünyaya gelmişti.

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