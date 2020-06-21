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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Avusturya’da ‘Dünya Mülteciler Günü’nde’ ırkçılık karşıtı gösteri

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Avusturya’da ‘Dünya Mülteciler Günü’nde’ ırkçılık karşıtı gösteri
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da, yurtlarından edilenlere yönelik gayrimeşru ve ırkçı uygulamalar Dünya Mülteciler Günü’nde protesto edildi.

BAŞKENTİN önemli noktalarından Karlsplatz’da toplanan protestocular, ‘Kimse illegal değildir’, ‘Sınırlar açılsın’, ‘Rotaları kapatmak, can almaktır’, ‘İnsan hakları dokunulmazdır’ yazılı pankartlar taşıdı. Şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler, Heldenplatz’a yürüdü. Konuşmalarda başta Avusturya’daki iktidar olmak üzere Avrupa ülkelerinin sığınmacı ve yabancılara yönelik yaklaşımlarına tepki gösterildi. Özellikle koronavirüs sürecinde başta Yunanistan olmak üzere Balkan rotasındaki kamplarda insanlık dışı şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacıların durumuna dikkati çekilerek sınırların açılması çağrısında bulunuldu.

Avusturya’da ‘Dünya Mülteciler Günü’nde’ ırkçılık karşıtı gösteri
Avusturya’da ‘Dünya Mülteciler Günü’nde’ ırkçılık karşıtı gösteri
Avusturya’da ‘Dünya Mülteciler Günü’nde’ ırkçılık karşıtı gösteri

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