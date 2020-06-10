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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 10.06.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Avusturya sınırlarını 31 ülkeye açıyor

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Avusturya sınırlarını 31 ülkeye açıyor
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Kovid-19 nedeniyle geçici olarak sınırlarını kapatan Avusturya, aralarında İtalya’nın da bulunduğu 31 ülkeye 16 Haziran’dan itibaren sınırlarını açacağını duyurdu.

AVUSTURYA Dışişleri ve Avrupa Bakanı Alexander Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, büyük çoğunluğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 31 ülkeye yönelik uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını bildirdi. Schallenberg, İngiltere’nin yanı sıra İspanya, İsveç ve Portekiz için tedbirlerin süreceğini belirterek, İspanya’nın hali hazırda bu ayın sonuna kadar sınırlarını kapalı tutacağını açıkladığını, bu ülkeye seyahat sınırlamasının 1 Temmuz’da kaldırılmasının planlandığını kaydetti.

Avusturya sınırlarını 31 ülkeye açıyor

İtalya ile sınırların açılıp açılmamasına ilişkin tartışmalara da değinen Schallenberg, bu ülkeye yönelik Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılacağını ancak Lombardiya bölgesi için seyahat uyarısının devam edeceğini, vatandaşların bu bölge için daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkati çekti.
Schallenberg, AB dışı ülkelere yönelik Brüksel’de görüşmelerin sürdüğünü, burada alınacak karara göre hareket edileceğini kaydetti. Avusturya, geçen hafta İtalya hariç komşu ülkelere sınırlarını açmış, bu durum İtalya’nın tepkisine neden olmuştu.

Avusturya sınırlarını 31 ülkeye açıyor

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