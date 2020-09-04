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Avrupa
İskender Güngör, DHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Avrupa’nın en büyük genelevi kapıya kilit vurdu

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Avrupa’nın en büyük genelevi kapıya kilit vurdu
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Almanya’nın Köln kentinde bulunan 11 katlı, 9 bin metrekare kullanım alanlı ‘Pascha’ isimli genelev koronavirüs salgını nedeniyle iflas duyurusunda bulundu.

ALMANYA’nın Köln kentinde bulunan Ehrenfeld semtindeki genelevin iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi. Alman basınında yer alan haberde, Avrupa’nın en büyük genelevlerinden biri olduğu belirtilen işletmenin iflasının, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bu tip işletmelerin kapatılmış olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Avrupa’nın en büyük genelevi kapıya kilit vurdu

ÖZEL GAZETELERİ BİLE VARDI
Genelevi işleten şirketin genel müdürü Armin Lobscheid, Köln Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iflas başvurusunu verdi. Ehrenfeld Horn caddesi üzerinde 11 katlı bir binada faaliyet gösteren işletmenin maliyetlerini karşılayamadığı ve binada temizlikten güvenlik görevlilerine kadar 60 kişinin çalıştığı bildirildi. Ayrıca, salgının başından beri hiçbir geliri olmayan işletmenin, çalışanlarına maaş ödemesi yapamadığı da ifade edildi. Öte yandan, Pascha’da 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı.

Avrupa’nın en büyük genelevi kapıya kilit vurdu

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