Avrupalı Türklerin bilgilerini kim satıyor?

“TÜRKİYE’deki özel şirketler gayri resmi araştırma yapıyor. Bu yolla elde ettikleri gayri resmi bilgi ve belgeleri de Belçika ile Hollanda hükümetine 2 bin 976 euro karşılığında ‘araştırma masrafı’ adı altında satıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 800 kişinin bilgilerine ulaşıldı. Bu vatandaşlarımız da yaşadıkları sosyal konutlardan çıkarılmak isteniyor. Türkiye’de bazı değerlendirme uzmanlarının sunmuş oldukları ve Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarından alınmayan bu evrakların hiçbir geçerliliği yok. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) da başvuru yapıp bu bilgilerin nasıl elde edildiği konusunda araştırma yapılmasını istedik. Ayrıca bu olaylarla ilgili şahsıma gelen yüzün üzerinde şikâyet mailini de savcılığa bizzat ilettim. Avrupalı Türklerin gelirlerini, ev, arsa, tapu bilgilerini, banka hesaplarını, şirket ve ticari gelirleri gibi bilgileri Avrupa ülkelerine parayla satmak vatan hainliğidir. Bu Türkiye’yi satmaktır.”

‘HUKUK YOLUYLA SAVAŞIN’

“Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hukuk dışı araştırmalardan hukuk yollarını kullanarak kurtulabilirsiniz. Lütfen bu saydığımız beş maddeyi dikkatlice okuyun ve uygulayın.

1- Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen resmi imza ve mühür olmayan hiçbir belge geçerli değildir.

2- İlgili Avrupa belediyeleri, kurumlar ve sosyal yardım kuruluşları tarafından gayri resmi elde edilen belgelerin birer fotokopilerini alın.

3- Hukuka aykırı olarak düzenlenen ilgili raporun altında değerlendirme uzmanının adı, soyadı vb. bilgilerini alın.

4- Yaşamakta olduğunuz Avrupa ülkesi tarafından şahsınıza gelen çağrı mektubunu saklayınız.

5- Elde edilen resmi olmayan belgeler sonucunda sizlere sunulan hukuka aykırı elde edilmiş olan evrak ve belgeleri kabul etmeyerek, bu durumu ilgililere muhakkak iletin.

Belirttiğim istenilen belgelerin temininden sonra Türkiye’deki ilgili makamlara ileterek çözüm yollarının bulunmasına başlayabilirsiniz. Biz de bu durumun sonuna kadar takipçisi olacağız.”