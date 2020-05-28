Avrupalı Türkler bu yaz Türkiye’ye gidebilecek mi?

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 15 Haziran’dan itibaren aralarında Türkiye’nin de olduğu Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere de uçuş yasaklarının kaldırılması için girişimlerde bulunulduğunu açıklaması, umutları artırdı. Maas’ın açıklamasından sonra gözler Türkiye’ye çevrildi. AK Parti İstanbul milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Avrupa’daki Türklerin yaz tatillerini Türkiye’de geçirebilmeleri için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İki ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının yoğun temas halinde olduğunu belirten Sırakaya, şöyle konuştu:

“Almanya 15 Haziran’dan itibaren çok sayıda ülkeye seyahat yasağını kaldırmayı planlıyor. Türkiye’ye yönelik de seyahat uyarısını kaldıracağına inanıyorum. Zira gerek Türkiye gerekse Almanya pandemi sürecini çok iyi yönetti. Özellikle Türkiye’de vaka sayısı birçok Avrupa ülkesinden çok daha az. Türk Hava Yolları başta olmak üzere hava yolları şirketleri de Almanya uçuşlarına başlayacaklarını açıkladılar. Böylece Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın yaz tatillerinde rahatlıkla Türkiye’ye gelebileceklerini düşünüyorum.”

EVDE KARANTİNA UYGULAMASI

“Yurt dışından gelenlerin belirli merkezlerde 14 gün karantina altında tutulması uygulamasına kısa süre önce son verildi. Mevcut uygulamaya göre bu durumda olanların 14 gün boyunca evlerinde kalmaları gerekiyor. Türkiye bu süreci çok iyi yönetti. Böyle giderse yaz tatiline kadar karantina tedbirlerinin de tamamen kalkması söz konusu olabilir. Ama dinamik bir süreç. Sürekli değişiyor. Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. O yüzden tatile çıkmadan önce vatandaşlarımızın bağlı oldukları konsolosluklardan güncel bilgileri almalarında yarar var. Havalimanlarından Türkiye’ye giriş yapan her vatandaşımıza test yapacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ancak testler herkese yapılacak mı yoksa tesadüfen seçilen kişilere mi uygulanacak, bunu o günün şartları belirleyecek.”

KARA YOLUNDA SON DURUM

“Almanya başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türklerin hava yolu dışında tercih ettikleri diğer ulaşım yöntemi ise kara yolu. Vatandaşlarımızın, ‘sıla yolu’ olarak tabir edilen güzergâhı kullanarak da Türkiye’ye gelebileceklerini düşünüyorum. Sırbistan ve Bulgaristan hükümetleriyle yapılan görüşmeler sonucunda bazı kısıtlamalar esnetildi. Sırbistan, transit geçişlerde PCR testi uygulamayacağına ilişkin açıklama yaptı. Bulgaristan’da ise pandemi nedeniyle karışık bir yöntem uygulanıyordu. Vatandaşlarımızın girişleri ve çıkışları büyükelçiliğimizin girişimleri ile mümkün olabiliyordu. Şimdi bu durum değişti. Bulgaristan sınırında imzalanacak bir belge yeterli oluyor. Türkiye tatili sırasında salgın ya da başka bir nedenle hastalananlar tedavi konusunda endişe etmesinler. Almanya’dan daha önceki seyahatlerinde de aldıkları TA 11 belgesi ile burada acil durumlarda tedavileri yapılıyor. Kaldı ki, Türkiye, Kovid-19 rahatsızlığı olan herkesi hiçbir şekilde ücrete tabii olmadan tedavi ediyor. Vatandaşlarımız yaz tatillerini Türkiye’de geçirmeyi planlamışlarsa, bundan vazgeçmesinler. Türkiye onları bekliyor.”