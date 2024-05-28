Avrupa’da ‘Türk gıda sektörünün geleceği’ masaya yatırıldı

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MÜSİAD Hessen tarafından organize edilen ‘Avrupa’da Türk Gıda Sektörünün Geleceği’ adlı program, yoğun bir katılımla MÜSİAD Hessen ofisinde gerçekleştirildi. Sektörün duayen isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı program, toptancısından perakendecisine, marketinden restoranına kadar geniş bir yelpazede konunun taraflarına ev sahipliği yaptı. Suntat markasını temsilen Mustafa Baklan, Ahinur markasını temsilen Ahmet Çetinkaya, Laktalis’ten Hakan Elmalı, Selha Grup’tan Cahit Kerenciler, Brand Force firmasından Volkan Aydın ve Business King markasını temsilen Yunus Demirhan programa konuşmacı olarak davet edilen isimler arasındaydı. Program, MÜSİAD Hessen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çetinkaya, Hessen Sektörler Kurulu Başkanı İlhami Yılmaz, Avrupa Sektör Kurulları Başkanı Musa Aydın ve MÜSİAD Hessen Başkanı Muhsin Kıdık’ın selamlama konuşmalarıyla başladı. Aynı zamanda T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel de programda bir selamlama konuşması yaptı. Maliye Ataşesi Mücahit Civriz ve Kültür Ataşesi Ahmet Alemdar da teşrif ederek programı onurlandıran isimler arasındaydı.

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SEKTÖRÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ KONUŞULDU

Konuşmacı olarak davet edilen misafirler, sektörün bugünü, sorunları, çözüm önerileri ve geleceğine dair dört ana başlıkta görüş ve önerilerini paylaştı. Son bölümde yapılan soru-cevap kısmında ise sektörün farklı alanlarını temsil eden konuklar, katkıları ve sordukları sorularla programa renk kattılar. Program başlarken moderatör tarafından tek tek katılımcılar ve temsil ettikleri markalar davetlilere takdim edildi ve arkasından da gıda sektörünün bugünü ve geleceğine dönük konuşmacılara mikrofon uzatıldı. Konuşmacılar özellikle gıda sektöründe önemli gördükleri konu başlıklarını çözüm önerileriyle birlikte programı dinlemeye gelen misafirleri aktarma imkânı bulmuş oldular. Konuşmacılar, sektörün gelişimine katkı sağlayacak benzer etkinliklerin düzenlenmesi gerekliliğini vurgulayarak, yakın gelecekte sektöre ait bir çalıştay düzenleme niyetlerini dile getirdi. Programın sonunda ise MÜSİAD Hessen Şubesi’ne yeni katılan üyelere rozet merasimi düzenlenerek etkinlik tamamlandı.