Avrupa’da ‘genç kartal’ avı

Süper Lig'in şampiyon takımı Beşiktaş Avrupa'da yetenekli genç yıldız avına çıktı. Siyah beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Almanya, İsviçre, Avusturya, Belçike, Fransa, İngiltere liglerinde top koşturan ve alt yapılarda önemli aşama kaydettiklerini belirterek Türk ve yabancı gençleri bir çatı altında toplama kararı aldılar. Torunoğulları, Avrupa'da Mehmet Sünme ve Turabi Yıldız yönetiminde tüm gençleri takibe aldıklarını ve bu isimleri Dünya futboluna kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bugüne kadar Almanya ve çevre ülkelerden 22 oyuncu tespit ettiklerini ifade eden Erdal Torunoğulları "Arkadaşlarımız Mehmet Sünme ve Turabi Yıldız şu anda tek yetkili. Bu arkadaşlarımızın ekibi tüm dünyayı tarayacak ve bilgi verecek." dedi

Beşiktaş'ın Avrupa sorumluları Mehmet Sünme ve Turabi Yıldız ise yurt dışındaki tüm alt yapıları takip ettiklerini ifade ederek "Avrupa'da Beşiktaş'ın sesi olduk. Amacımız yetenekli gençleri ülkemize kazandırmak. Özellikle Beşiktaş'ın Avrupa'da alt yapısını oluşturmak" diye konuştular.