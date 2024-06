Avrupa’da bayram coşkusu

Haberin Devamı

KÖLN’de yaşayan Müslümanların büyük çoğunluğu Kurban Bayram namazını yine DİTİB Merkez Camii’nde kıldı. Bayram vaazını veren Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, bayramların neşe ve sevinç zamanları olduğunu söyledi: “Bayramlar, hatırlama ve gönül alma zamanıdır. Kurban, yakınlaşma bayramı demektir. Aramızdaki mesafeleri kaldıran, Rabbimizle, kendimizle olan mesafeleri ortadan kaldırmak için emredilmiş bir bayramdır. Kurban Bayramı, bizlere Hz. İbrahim’in (as) vefasını, Hz. İsmail’in (as) sadakatini, Hz. Hacer validemizin teslimiyetini öğretir. Rabbim, keseceğimiz ve vekâlet yoluyla kestireceğimiz kurbanların kanlarını kanımıza, canlarını canımıza, azalarını azalarımıza bedel olarak kabul eylesin.”

Teşrik tekbirleriyle bayram hutbesini okumak için minbere çıkan Köln Merkez Camii Din Görevlisi Mustafa Kader de Kurban Bayramı’nın önemini anlattı. Bayram namazının ardından kurban kesmenin Peygamberimizin tavsiyesi olduğunu belirtti ve takvanın, ibadetlerin kabul şartı olduğunu hatırlattı. Takvanın, Rabbine gönülden itaat ve yanlışlardan sakınma olduğunu belirten Kader, “Rabbim kurbanlarımızı makbul eylesin. İmkânı olmadığı için kurban kesemeyen kardeşlerimize Rabbim rızık bereketi ihsan eylesin!” dedi.Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lehrte kasabasında da çok sayıda Müslüman Kurban Bayramı için camilere koştu. Hannover yakınlarında bulunan kasabada sabahın erken saatlerinden itibaren Lehrte Selimiye Camii’ni dolduran Müslümanlar, namazın ardından cami içinde bayramlaştı. Ardından cami yönetimi tarafından hazırlanan ve cemaate ikram edilen işkembe ve mercimek çorbasıyla kahvaltı yapıldı. Arife günü Rönenberg Camii ile birlikte Hannover şehir merkezinde Stöcken Mezarlığı’nda bulunan Müslüman mezarlığını da ziyaret edip kabir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Selimiye Camii Başkanı Haşim Altunöz, “Artık geleneksel hale getirdiğimiz kabir ziyaretlerimizi Rönenberg Camii ile birlikte arife günleri yapıyoruz. Yönetim kurulu, vatandaşlarımız ve din görevlilerimizle birlikte kabirleri ziyaret ediyor, Kur’an-ı Kerim okuyup, duada bulunuyoruz. Bu bayramda da camimizin tüm müştemilatları dolup, taştı. Çevremizdeki diğer uluslardan Müslümanlar da bizim camimize gelip ibadetlerini rahatlıkla yerine getiriyorlar.”Brühl kentinde yaşayan Müslümanlar da İslam Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) bağlı Brühl Camisi’nde Kurban Bayramı namazını eda etti. Namaza, Türklerin yanı sıra diğer milletlerden Müslümanlar da katıldı. Namaz öncesi verilen Türkçe ve Almanca vaazda bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğu vurgulanırken, bu bayramın barış, huzur ve mutluluk getirmesi temenni edildi. Bayram namazına gelen Mehmet Kara, “Cemaatimiz dolmuş, taşmış. Bundan 20 sene öncesi böyle bir kalabalığı hayal ederdik. Bu yeni camimiz yapılalı her şey değişti elhamdülillah. Allah tekrarını nasip etsin” dedi. Cami cemaatinden Fatih Ustacan ise “Rabbim cümle ümmeti Muhammed’in bayramını mübarek eylesin. Zulümde olan Müslümanlara yardım eylesin, inşallah onları zaferlere ulaştırsın. Buralarda Avrupa topraklarında bayram biraz buruk geçiyor, çünkü bayramı bayram gibi hissedemiyoruz” diye konuştu.Kurban Bayramı nedeniyle Fürth mezarlığında bulunan Müslüman vatandaşlarımızın kabirleri ziyaret edildi. Her yıl geleneksel olarak yapılan toplu kabir ziyareti bu sene DİTİB Fürth Mevlana Cami ile birlikte Fürth’deki diğer cami yöneticileri ve üyeleri tarafından gerçekleşti. DİTİB Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Fürth Mevlana Cami din görevlisi Seyfettin Çoban Kur’an tilaveti okudu, dualar etti. Kabir ziyaretinde kısa bir açıklama yapan Avcı, “Bir bayram arifesinde daha kabir ziyaretinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kabir ziyaretleri sadece bayram zamanlarında değil, her zaman yapılmalı” dedi.





CAMİLERE AKIN ETTİLER

Bu sene hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı Avrupa’nın diğer ülkelerindeki Müslümanlar tarafından da coşkuyla kutlandı. Fransa’da, Avusturya’da, Belçika’da İngiltere’de camiler doldu taştı. İngiltere’nin başkenti Londra’da vatandaşlar camilere akın etti. Bayram namazını Azize Camii’nde kılan Büyükelçi Osman Koray Ertaş ile Başkonsolos Bekir Utku Atahan, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.