İŞTE bu hafta hükümet, 11 Mart ’ın Almanya ’da da Ulusal Anma Günü olmasını karara bağladı.Ama Almanya’da yaşayan Türkler, Türkiye kökenliler ve oluşturdukları sivil toplum kuruluşları, dernek ve cemiyetler, 11 Mart’ı beklemedi.Bekleyemezlerdi de...Beklememelilerdi de...Çünkü 19 Şubat 2020’de Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde aşırı sağcı, ırkçı 43 yaşında bir Alman, Türkiye kökenli Ferhat Unvar (22), Sedat Gürbüz (30), Fatih Saraçoğlu (34), Gökhan Gültekin (37) ile Polonyalı Mercedes Kierpacz (35), Bosnalı Hamza Kurtoviç (21), Afgan Said Nesar El Hashemi (21), Romanyalı Vili Viorel Pun (23) ve Bulgar Kaloyan Velkov’u (32) ‘yabancı’ oldukları için silahını çekip öldürdü.İşte bu terör kurbanları 19 Şubat Cumartesi günü Hanau’da düzenlenecek resmi törenle anılacak.Ama bu resmi tören öncesi Almanya’nın çeşitli kesimlerinde Türkiye kökenli insanlarımız, barış içinde birlikte yaşamdan yana olan Almanlar ve diğer göçmen kökenlilerle birlikte Hanau kurbanlarını anma etkinlikleri düzenledi.“Sizleri unutmayacağız! Sizleri unutturmayacağız! Asla unutturmayacağız” sözü verdiler.Yalnız Hanau’daki kurbanları değil, Almanya’da aşırı sağcılar ve yabancı düşmanı ırkçılar tarafından katledilen diğer kurbanları da asla unutmayacakları ve unutturmayacakları sözünü verdiler.

VAKFA GÖRE SAYI DAHA YÜKSEK

Alman hükümetinin resmi verilerine göre 1990 yılından beri Almanya’da aşırı sağ motifli 106 cinayet işlenmiştir.

1990 yılında ırkçı Almanlar tarafından eski Doğu Almanya sınırları içindeki Eberswalde’de öldürülen Angola kökenli Amadeu Antonio Kiowa anısına kurulan Amadeu Antonio Vakfı’nın verilerine göre ise kurban sayısı 225’in üzerindedir.

Kurbanlar arasında çok sayıda Türk vatandaşı ve Türkiye kökenli de var.

1 Haziran 1981’de Ludwigsburg’da Seydi Battal Koparan (44), aşırı sağcılar tarafından dövülerek öldürüldü.

26 Mayıs 1982’de Semra Ertan (25) artan yabancı düşmanlığını protesto amacıyla Hamburg’da kendisini yakarak intihar etti.

22 Haziran 1982’de Norderstedt’te aşırı sağcılar Tevfik Gürel’i (26), 24 Temmuz 1985’te Hamburg’da Mehmet Kaymakçı’yı (29) sokak ortasında döverek öldürdü.

21 Aralık 1985’te Ramazan Avcı (26) Hamburg’da 30’a yakın dazlağın saldırısına uğradı ve 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

17 Aralık 1988’de Schwandorf’da neonazi bir ırkçının kundaklandığı binada Osman Can (49), eşi Fatma (43) ve oğulları Mehmet (11) can verdi.

12 Mayıs 1989’da Ufuk Şahin Berlin’de. 28 Aralık 1990’da Nihat Yusufoğlu (17) Hachenburg’da aşırı sağcılar tarafından öldürüldü.

27 Ekim 1991’de Mete Ekşi (19) Berlin’in göbeğinde, Ku’Damm’da aşırı sağcıların saldırısına uğradı ve 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

23 Kasım 1992’de Mölln’de neonazilerin kundaklandığı binada Bahide Arslan (51) ile torunları Ayşe Yılmaz (14) ve Yeliz Arslan (10) yanarak can verdi.

Aşırı sağcı ırkçılar, 27 Aralık 1992’de Şahin Çalışır’ı (20) Meersbusch’ta, 9 Mart 1993’te Mustafa Demiral’ı (55) Mülheim’da öldürdü.

29 Mayıs 1993’te neonazilerin Solingen’de kundakladıkları evlerinde Saime Genç (4), Hülya Genç (9), Hatice Genç (18), Gürsün İnce (27) ve Gülistan Öztürk (12) yanarak can verdi.

HİÇBİRİNİ UNUTMUYORUZ

18 Şubat 1994’te Darmstadt’ta Ali Bayram (50) evinde aşırı sağcı komşusu tarafından kurşunlanarak, 10 Ağustos 2002’de Ahmet Sarlak (17) Sulzbach’ta bir neonazi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Nürnberg’de Enver Şimşek (38) 11 Eylül 2000’de, Abdurrahim Özüdoğru (49) 13 Haziran 2001’de, İsmail Yaşar (50) 9 Haziran 2005’te, Hamburg’da Süleyman Taşköprü (31) 27 Haziran 2001’de, Habil Kılıç (38) 29 Ağustos 2001’de, Yunanistan vatandaşı Theodoros Boulgarides (41) 15 Haziran 2005’te Münih’te, Mehmet Turgut (25) 25 Şubat 2004’te Rostock’da, Mehmet Kubaşık (39) 4 Nisan 2006’da Dortmund’da, Halit Yozgat (21) 6 Nisan 2006’da Kassel’de ve Alman kadın polis Michele Kiesewetter (22) 25 Nisan 2007’de NSU kısa adıyla tanınan aşırı sağcı, ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü teröristleri tarafından öldürüldü.

Hiç şüphesiz neonazi ırkçılar tarafından işlenen ve failleri saptanamayan cinayet kurbanı daha başka Türkler, Türkiye kökenliler de var.

İşte biz bu kurbanların hiçbirini unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız da.