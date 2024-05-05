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AVRUPALI Sosyal Demokratlar, Almanya’nın başkenti Berlin’de “Aşırı sağcılarla asla iş birliği yapmayacağız ve koalisyon oluşturmayacağız! Bu aynı zamanda Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (EKR) veya Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu ile iş birliği yapmama ve koalisyon oluşturmamak anlamına geliyor” içerikli bir sözleşme imzaladılar. Böylece Avrupalı Sosyal Demokratların Alman sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) ve Fransa’da Marine Le Pen’in yıllarca liderliğini yaptığı Ulusal Birlik’in (RN) de yer aldığı ID grubu ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki ‘İtalya’nın Kardeşleri’, İspanyol Vox ve Polonya’daki ‘Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PIS) yer aldığı EKR ile iş birliği ve ortaklık yapılmaması yazılı ve imzalı olarak kayıtlara geçti. Avrupalı Sosyal Demokratların bu kararının ilk planda koltuğunu korumak isteyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı CDU’lu politikacı Ursula von der Leyen’in işini zorlaştıracağına dikkat çekildi.

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‘BİZİM DEĞERLERİMİZDEN FERAGAT ETMELERİNE İZİN VERMEMELİYİZ’

SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, Avrupalı Sosyal Demokratların bu yöndeki kararına tam destek verdi. SPD lideri, “Muhafazakâr partilerin iktidarda kalabilmek için bizim değerlerimizden feragat etmelerine izin vermemeliyiz. Bayan von der Leyen’in EKR Meclis Grubu’ndaki sağ popülistlerin desteğini alması kolay olmayacaktır. Onların desteğini alabilmesi için hukuk devleti ve dünyaya açık bir Avrupa ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde demokratik değerleri satın alarak uzlaşıya varmak zorunda kalacaktır” açıklamasında bulundu.