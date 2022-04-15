‘Aşırı sağcı teröre karşı kör olmamalıyız’

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DORTMUND’da Altınköşk Etkinlik salonunda düzenlenen ilginin yoğun olduğu iftar davetine çok sayıda STK temsilcisi, siyasetçi, iş insanları, Alman, Makedon, Bosna kökenli vatandaşlar katılırken SPD KRV eyaleti Başkanı ve Başbakan adayı Thomas Kutschaty, eyalet milletvekili adayları Ralf Stoltze, Nadja Lüders, Yahudi Cemaati Direktörü Leonid Chraga da katıldı.

DORTMUND’DAKİ CAMİLERE 6. SALDIRI

Volkan Baran, iftar programında yaptığı konuşmada Dortmund’daki pek çok göçmen grubundan iftar davetine katılım olduğunu ve bunun kendisini çok sevindirdiğini ifade ederek, “Bizim için önemli olan, Ramazan ayının anlamına uygun olarak birlik, beraberlik, barış içinde yaşama mesajlarını hep beraber verebilmek” dedi. Baran konuşmasında Dortmund Sultan Ahmet Camisi’ne gönderilen NSU 2.0 imzalı gamalı haç çizilmiş tehdit ve kovma mektubu ile ilgili olarak da, “Son bir buçuk yılda Dortmund’daki camilere altıncı saldırı bu. Bu beni kızdırıyor çünkü Müslüman inancına sahip Dortmundlular arasında bir güvensizlik duygusu yayıyor. Eyalet İçişleri Bakanı 800 tane polisle 300- 400 gram kaçak tütün yakalamak için uğraşacağına biraz daha sağ tarafa bakmalı. Camiler daha çok koruma altına alınmalı. Alman toplumu olarak, herkesi nefretten, ayrımcılıktan ve şiddetten korumalı, nefreti körükleyen ve şiddet eylemlerinde bulunanları cezalandırmalıyız. Bir daha saldırı olmaması için camilere karşı caydırıcı koruyucu önlemler almamız gerekiyor” dedi.

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‘BURALARDA HAK ETTİĞİM YERE GELMELİYİZ’

İftara SPD eyalet Başkanı ve Başbakan adayımız Thomas Kutschaty’yi de davet ettiğini ve katılmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Baran, “Çünkü kendisi Türk toplumuyla kültürüyle içi içe olan birisi, onun bu ortamı görmesini istedim. Önümüzdeki 5 sene Türk toplumu için biraz daha fazla kazanım olmasını istiyorum. Yerel seçimlerde oy kullanma veya çifte vatandaşlık hakkı olsun, Türkiye’den daha fazla kardeş şehir projeleri geliştirmek olsun, artık 60 yıl sonra buralarda hak ettiğimiz yerlere gelmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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‘BİRLİK OLURSAK DAHA GÜÇLÜ OLURUZ’

Davet için teşekkür eden SPD NRW Başkanı ve Başbakan Adayı Thomas Kutscahty de diline, dinine inancına ten rengine bakılmaksızın tüm insanların eşit olduğunu belirterek “Bugün burada yine bir camiye bilinmeyen kişiler tarafından ama nereden olduğu belli olan; aşırı sağcı terör örgütü saflarından NSU 2.0 imzalı bir tehdit mektubu gönderildi. Buradan açıkça ifade ediyorum ki, ülkemizde yaşayan tüm Müslümanları ve onların ibadethaneleri olan camileri korumak için elimizden geleni yapmak zorundayız yapacağız da. Kuzey Ren Vestfalya’da İçişleri Bakanı önceliklerini değiştirmeli, aşırı sağcı teröre karşı kör olmamak gerekiyor, eyaletimizdeki camileri korumamız gerekiyor. Ancak birlik ve beraberlik içinde olursak daha güçlü oluruz” dedi. Kutschaty konuşmasında göçmenlerin Almanya’nın dünden bugünlere gelmesindeki özverili çalışma ve katkısına dikkat çekerek onlara gereken takdir ve kabulün gösterilmesi gerektiğini ifade etti ve bu bağlamda da vatandaşlık yasasına değinerek, hem ailenin geldiği ülke hem de Almanya sevilebilir, vatandaşlık yasası modernize edilerek Alman vatandaşlığına geçişlerde önceki vatandaşlığın bırakılması zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini vurguladı.

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SULTAN AHMET CAMİSİ’NDE NE OLDU

Kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce Dortmund Sultan Ahmet Camisi’nin posta kutusuna NSU 2.0 ve gamalı haç imzalı, tehdit içeren bir mektup bırakıldı. Tehdit mektubu, toplam on kişiyi öldüren aşırı sağcı terörist grup NSU’ya atıfta bulunuyor. Polis mektubu çok ciddiye alıyor ve araştırıyor. Aşırı sağcı terör örgütü NSU 2000-2006 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmüştü. Dortmund emniyetinden bir sözcü, bir yetkilinin olayın olduğu perşembe gününden beri cami cemaati ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Sadece şubat ayında kimliği belirsiz kişiler aynı camiye gamalı haç da çizmişti.