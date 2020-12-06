‘Aşının maliyeti yardımlardan daha az’

ALMANYA Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, katıldığı bir tartışma programında koronavirüs (Covid-19) aşına yönelik açıklamalarda bulundu. Mart ayı sonuna kadar yalnızca BioNTech şirketinden 11 milyon doz aşının geleceğini belirten Span, şunları söyledi: “Yıl ortasına kadar belli bir ihtimale onaylanacak toplam 5 aday aşı var. BioNTec-Pfizer ve Moderna’daki gelişmelerin yanı sıra Curevac, AstraZeneca ve Johnson&Johnson da bunlar arasında. Aşının bize maliyeti, aşı merkezlerinin kurulumu da dahil 5-6 milyar Euro. Sadece kasım ayında işletmelere yaptığımız yardım 15-20 milyar Euro. Yani ekonomik olarak aşının maliyeti, yapılan yardımlardan çok değil.”

Aşının, doktor muayenehaneleri yerine neden aşı merkezlerinde yapıldığına dair bir sorulan soruya yanıt veren Bakan Spahn, “Doktor muayenehanelerinde aşıyı olmak isteyen fakat sırası gelmeyen kişilerin ısrarcı olmamaları durumunda istenmeyen şeyler yaşanabilir. BioNTech firmasından alınacak aşıların -70 derecede tutulacak olması da aşı merkezlerinin tercih edilmesini gerektirdi” dedi.

ÖNCELİKLER BELLİ

Aşı olma zorunluluğunun bulunmadığını vurgulayan Sağlık Bakanı Spahn, şöyle devam etti: “Kimlerin önce aşı olabileceği yasa ile belirlenmiştir. Yaşlılar, sağlık alanında çalışanlar ve kamusal alanda çalışanlar, mesela polisler gibi. Önceliklerin neden olduğunu bir kampanya başlatarak anlatmaya çalışacağız Covid-19’a karşı aşının yapılmasından sonra bir süre daha önlemler ve özellikle maske takma zorunluluğu devam edecek. Yaştan kaynaklı öncelikli olanların aşı olmak için kimliklerinin yanında olması yeterli. Riskli grupların doktorlarından alacakları bir onay kâğıdı yeterli olacak. Sağlık alanında çalışanların ise iş kimlikleri veya işverenin verdiği onay kâğıdı aşı olmak için yeterli olacaktır.”