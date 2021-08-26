Aşıların etkisi 6 ay sonra azalıyor: Üçüncü doz gerekebilir

ZOE-Covid araştırması adı verilen inceleme sonucunu açıklayan epidemi sorumlusu Tim Spector, “Aşılamaların etkisi azalıp vakalar artarken, oturup bekleyemeyiz” diyerek üçüncü aşının gerekli olduğuna dikkati çekti. İngiltere’de yürütülen araştırmaya göre BioNTech aşısının koruyucu gücü ikinci aşı yapıldıktan yaklaşık 6 sonra yüzde 88’den yüzde 74’e geriliyor. AstraZeneca aşısının ise komple aşı yapıldıktan 4-5 ay sonra başta yüzde 77 olan koruyucu özelliği yüzde 67 seviyesine iniyor. Araştırma sorumlusu Tim Spector yaptığı açıklamada yaşlılarda aşı etkisi azalmasının 6 sonra yüzde 50 azalma gösterdiğini vurguluyor. ALMANYA AŞI DEPOLUYOR

Diğer yandan Federal Sağlık Bakanlığı’nın ileriye yönelik milyonlarca doz aşı depolama planları yaptığı belirtildi. Konuyla ilgili ARD Kontraste programında yer alan habere göre bakanlık gelecekte insanların aşılanması için tüm nüfusa yetecek kadar aşı rezervi hazırlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise aşı depolama planlarının yapıldığı doğrulanarak, ilk etapta BioNTech ve Moderna aşılarından oluşan 100 milyon dozluk portfolyonun ilerideki tazeleme aşıları için hazır tutulacağı bildirildi. Söz konusu aşı dozlarının yıl sonuna kadar temin edileceği belirtilirken, bazı aşı uzmanları bakanlık planlarına tepki gösterdi.

‘YANLIŞ BİR SEÇİM’

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Berlin Akkon Yüksek Okulu salgın sorumlusu Timo Ulrichs, tüm dünyada aşı sıkıntısı çekilirken, Almanya’nın aşı depolamasının yanlış bir seçim olacağını söyledi. Depolama yerine aşı uygulamalarının daha seri yürütülmesini öneren Ulrichs, kararı dar görüşlülük olarak yorumladı. Aynı şekilde Yeşiller sağlık politikacısı Janosch Dahmen de kararı eleştirerek, elde o kadar aşı kalmışken gereksiz yere aşı depolamanın korku ve tedirginlik yaratmaktan başka bir işe yaramayacağını söyledi.

13 MİLYON DOZ BEKLİYOR

Almanya’da şu an için depolarda 13 milyon doz aşının beklediği, yeni planlama ile birlikte aşı rezervinin yıl sonuna kadar 113 Milyon olacağına dikkat çekildi. Almanya’nın gelecek yıl için ayrıca 204 milyon doz ön sipariş verdiği kaydedildi.