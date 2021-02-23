Aşı sıralaması değişiyor

KONUYLA ilgili aşılama yönetmeliğinde yapılacak değişikliğin çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Eyalet Sağlık Bakanları Konferansı Başkanı ve Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, “Enfeksiyon kapma riski yüksek meslek gruplarına öncelik tanımalıyız” dedi. Almanya Etik Konseyi ise hükümetin öğretmenlere aşılamada öncelik tanımasını eleştirdi. Konsey Başkanı Alena Buyx, okulların ve yuvaların açılması için böyle bir karar alınmasını anlayışla karşılayabileceğini belirtirken, ancak bunun prensiplerden taviz vermek anlamına geleceğini kaydetti. Öte yandan Berlin’de bu haftadan itibaren 12 bine yakın güvenlik görevlisinin aşılanmasına başlandı.