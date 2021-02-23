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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 23.02.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Aşı sıralaması değişiyor

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Aşı sıralaması değişiyor
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Federal hükümet ve eyaletler, aşı sıralamasında değişiklik yaparak öğretmen ve eğitmenlere öncelik tanıyacak. Buna göre yuva eğitmenleri ve ilkokul öğretmenleri öncelikli aşılanacak meslek gruplarına dahil edilecek.

KONUYLA ilgili aşılama yönetmeliğinde yapılacak değişikliğin çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Eyalet Sağlık Bakanları Konferansı Başkanı ve Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, “Enfeksiyon kapma riski yüksek meslek gruplarına öncelik tanımalıyız” dedi. Almanya Etik Konseyi ise hükümetin öğretmenlere aşılamada öncelik tanımasını eleştirdi. Konsey Başkanı Alena Buyx, okulların ve yuvaların açılması için böyle bir karar alınmasını anlayışla karşılayabileceğini belirtirken, ancak bunun prensiplerden taviz vermek anlamına geleceğini kaydetti. Öte yandan Berlin’de bu haftadan itibaren 12 bine yakın güvenlik görevlisinin aşılanmasına başlandı.

 

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