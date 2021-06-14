Aşı sertifikaları verilmeye başlandı

AŞI sertifikaları eczanelerden veya aşı yapan doktorlardan alınabilecek. Aşı merkezlerinde aşı olanların sertifikaları ise postayla adreslerine gönderilecek. Aşı sertifikaları ücretsiz olacak. Ancak eczane ve doktorlar, sertifika karşılığı bakanlıktan ücret alacak.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞACAK?

Her iki aşısını tamamlayan veya korona enfeksiyonu geçirdikten 6 ay sonra tek doz aşısını yaptıranlar bu durumu ispat eden ellerindeki belgelerle eczane veya muayenehanelere giderek aşı sertifikası talep edecekler. Sertifikaların üzerindeki QR kod sayesinde aşı talep edilen mekanlara QR okutarak sorunsuz bir şekilde girebilecekler.

CovAPP’I TELEFONA YÜKLEMEK GEREKECEK

Cep telefonunda dijital aşı karnesini kullanmak isteyenlerin, korona uyarı aplikasyonu olan ‘Corona Warn App‘ veya IBM tarafından geliştirilen ve yeni piyasaya çıkan ‘CovAPP’ uygulamasını cep telefonlarına yüklemesi gerekecek. Daha sonra eczane veya doktorlardan alınan aşı sertifikası üzerindeki QR kod, bu uygulama üzerinden okutulunca, aşı olduğunu ispat eden dijital belge QR kod olarak cep telefonuna yüklenmiş olacak.