Aşı olmayana test ücretli oluyor

ARD ve ZDF kanallarına konuşan Söder, önceki kararlara göre eylül ortalarında geçerli olması planlanan yeni düzenlemelerin, vakaların artması karşısında erkene alınması gerektiğine işaret etti. “Tam tatil ortasında neden böyle bir değişikliğe gidiliyor” sorusuna ise, “Ben baştan beri aynı görüşü savunuyordum” diye cevap veren Söder, “Yeni gelişmeler karşısında eylül çok geç ve gülünç olurdu” ifadesini kullandı. Yeni düzenlemenin herkes için anlaşılır, basit ve güvenli olacağını belirten Söder, kara yolu sınırlarında birebir kontrolün ise yapılmayacağını söyledi.

TESTLER ÜCRETLİ OLACAK

Açık havada yapılan Münih’teki kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Markus Söder, aşı olmayanların test ücretlerini kendi cebinden ödeyeceğini söyledi. Konuyla ilgili kararnamenin planlama aşamasında olduğunu kaydeden Bavyera Başbakanı, PCR test ücretinin, 50-60 euro arası, hızlı testin ise 10 euro olacağını belirtti. 12 yaş üstü gençlerin de aşı olması için yeni kampanyalar düzenleneceğini kaydeden Söder, okul çocuklarının yeni ders yılında da bir süre daha maske takmaya devam edeceğini söyledi.

Bavyera İdari Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda şimdiye kadar kapalı olan eyaletteki içkili mekânların ise bugünden itibaren sadece oturma düzenli olarak açılabileceğini duyuran Söder, “Ancak aşırı sesli müziğe yeni düzenleme gelene kadar izin verilmeyecek” dedi.