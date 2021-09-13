Aşı olana döner bedava

‘KAPLAN Döner’in kurucusu Remzi Kaplan, salgınla mücadele kapsamında Berlin Sağlık Senatörlüğü’nün başlattığı aşı kampanyasına dikkati çekmek ve destek vermek istediklerini söyledi. Aynı zamanda Türk-Alman İşverenleri Birliği (TDU) Başkanı olan Kaplan ile Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, çarşamba günü Kaplan Restoran’da, kampanyayı tanıtacak. Aşının salgınla mücadelede en etkili silah olduğuna dikkati çeken Kaplan, aşılama sayesinde kısıtlamaların olmayacağını, bunun da başta gastronomi sektörü olmak üzere iş dünyası açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Kaplan, “İnsan sağlığı en başta gelir. Biz aşı kampanyasına bu nedenle destek veriyoruz. Çünkü şu andaki verilere göre aşı olanlar koronavirüse yakalansa bile hastalığı hafif atlatıyor. Ayrıca iş dünyası temsilcisi olarak kısıtlamaların bir daha gelmesini istemiyorsak, aşılamanın yaygınlaşmasına destek vermeliyiz. Bu nedenle 15-17 Eylül’de restoranımızın karşısındaki kilisede kurulacak aşı çadırında aşı yaptıranlar döner kuponu alacak ve bizden ücretsiz döner yiyecek” dedi.