ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler konusunda Meclis’e danışmadığı gerekçesiyle kendisini eleştiren muhalefete, Federal Meclis’te cevap verdi. Ancak bu konuşmasını da eyalet başbakanlarıyla önlemleri aldıktan sonra yaptığı için yine eleştirilerin hedefi oldu. Hükümetin eyaletlerle birlikte aldığı kısmi karantina ve ek önlemleri savunan Merkel, şunları söyledi: “Eğer dört hafta önce bu önlemler alınmasaydı, bugün hangi noktada olacağımızı kimse tasavvur bile edemezdi. Alınan önlemler sonucu sosyal temas yüzde 40 azaldı. Enfeksiyon sayısında dramatik yükselişi durdurduk. En kötü senaryoyu saat 12’ye 5 kala önledik. Bu bir başarı ama kalıcı bir başarı değil. Bu nedenle önlemleri daha da sıkılaştırdık. Hedefimiz, korona vakalarını 100 bin nüfus başına 50’nin altına düşürmek. Bir aşı konusunda ruhsatın çok hızlı çıkacağına dair umutluyuz. Bu sorunu hemen çözmeyecek, ama tünelin sonunda bir ışık göründü. Kış aylarında çok sayıda insan aşıdan geçemeyeceği için dayanmak zorunda kalacak. Gelecek yıla doğru büyük bir rahatlama yaşayacağız. Kış zor geçecek, ama geçecek. Aşı Noel’den önce gelebilir. Bu aşının ilk etapta sağlık ve bakım sektöründeki çalışanlara yapılmasını kararlaştırdık.”

‘DEVLETİ İLGİLENDİRMEZ’

Önlemlere karşı çıkan ve koronanın yalan olduğunu savunan göstericileri destekleyen aşırı sağcı AfD’nin Grup Eş Başkanı Alice Weidel, önlemlerin özel hayata, iş yerleri ve ekonomiye birer müdahale olduğunu savundu. Hükümetin eyalet başbakanlarıyla yine kapalı kapılar ardında önlem kararları aldığını eleştiren Weidel, “Kimin evde ne zaman ve kiminle buluşacağı, Noel’i kutlayacağı devleti ilgilendirmez” dedi. Yeni önlemlerin çok yüksek olan enfeksiyon sayısını düşüreceğinden şüphe ettiklerini belirten Yeşiller Grup Eşbaşkanı Anton Hofreiter, aşı dağıtımında ekonomik gücü zayıf ülkelerin dikkate alınmasını talep etti.

Sol Parti Grup Eş Başkanı Dietmar Bartsch da, kararlar alındıktan sonra şimdi Meclis’e biraz tartışma hakkı verilmesini eleştirdi. Bartsch, Merkel’i gelecek sefer eyalet başbakanlarıyla toplantıdan önce hedeflerini Meclis’te açıklamaya çağırdı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise önlemlerin kısa vadeli olduğunu ve uzun vadeli önlemler alınmasını istedi.