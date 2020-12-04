‘Aşı adil bir şekilde dağıtılmalı’

MERKEL, benzeri salgın hastalıkların dünyada insan sağlığını tehdit etmesine karşı daha etkin mücadele edilebilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün da daha güçlü olması gerektiğini vurguladı. Almanya’nın bu konuya ağırlık vereceğini belirten Merkel, koronavirüse karşı aşı gelişmelerini ‘tünelin ucunda ışık’ olarak niteledi ve aşının tüm dünyada adil bir şekilde dağıtılmasının sağlanması gerektiğini kaydetti. BM Genel Sekreteri Guterres de zirvenin açılış konuşmasında dünyada 1.5 milyon insanın koronavirüsten hayatını kaybettiğine işaret etti.