Artık aboneliklerin süresi otomatik uzamayacak

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SÖZLEŞMENİN süresi bittikten sonra tüketici 1 aylık süre içinde iptal edebilecek. İster film veya müzik aboneliği isterse telekomünikasyon ve internet aboneliği olsun tüketicinin iptal etme hakkı tüm aboneli sistemleri kapsıyor. Almanya’da tüketiciyi koruma dernekleri uzun yıllardan bu yana en çok bu konuyu gündeme getiriyordu. Geçen yıl Meclis’ten geçen yasa tüketicileri büyük oranda rahatlattı. Yeni kural elektrik ve doğal gaz aboneliği için de geçerli olacak.

ESKİ SÖZLEŞMELER İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Ancak yeni yasa, 1 Mart’tan sonra yapılan sözleşmeler için geçerli olacak. Eski sözleşme sahipleri aboneliklerinden çıkmadıkları takdirde, önceki sözleşme gereği sözleşme süresi otomatik olarak uzamaya devam edecek. Ancak yasa telekomünikasyon şirketleri için istisna öngörüyor. Telefon ve internet aboneliğinin geçerli yasa geçen yıl 21 Aralık’ta yürürlüğe girmişti. Bu alanda yasa eski sözleşme için de geçerli olacak ve tüketici isterse sözleşme süresi biten telefon hattı anlaşmasını 1 ay sonra iptal edebilecek.

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‘YENİ SÖZLEŞMELERİ İÇİN GEÇERLİ OLMASI ÜZÜCÜ’

Tüketiciyi koruma derneğinden Kai-Oliver Kruske, yasanının sadece yeni sözleşmeler için geçerli olmasının üzücü olduğunu ancak yine de tüketici haklarından önemli bir adım atıldığını belirtti. Kruske, şirketlerin sözleşmelerde iki yıllık abonelik sunmasına imkân verilmesinin de yasanın negatif yanlarında biri olduğunu söyledi.