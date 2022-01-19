Arslan çiftine bir mektup da Başkonsolos Deniz’den...

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SENELERCE aynı yastığa baş koyup mutlu, huzurlu ve sağlıklı evlilik yıl dönümü kutlayanların sayısının az olduğunu belirten Başkonsolos Deniz, mektubunda, “Evlilik birliğinizin 65’inci yılını idrak edecek olmanız nedeniyle sizi gönülden tebrik ediyor, çocuklarınız, torunlarınız ve tüm sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu nice yıllar geçirmenizi temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. Arslan çifti ise şunları söyledi: “65 sene bir yastıkta yaşlanmamızın mükafatı olarak özel hazırlanmış bir demet çiçeği gönderen Nürnberg Başkonsolosumuza eşimle birlikte teşekkür ediyoruz. Daha önce de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier çiçek ve mektup göndermişti. Gelen anlamlı iki mektubu eve gelenler merek edip okusun diye çerçeve yaptırıp duvara asacağız.”