Arjen Robben'den eşi için virüs açıklaması

Futbolu bırakmış olmasına rağmen hayatına Münih'te devam eden Arjen Robben, katıldığı podcast programında eşi Bernadien Eillert'in yakalandığı koronavirüs hastalığından kurtulduğunu açıkladı.

"YAŞADIKLARIMIZ EĞLENCELİ DEĞİLDİ"

Eşi koronavirüse yakalandıktan sonra onunla beraber karantinaya giren 36 yaşındaki emekli futbolcu katıldığı programda, "Virüsün üstesinden geldik. Şükürler olsun ki, Bernadien iyileşti ama yaşadıklarımız hiç eğlenceli değildi. Eşimin yaşadığı en büyük sorun, nefes almakta zorlanmasıydı. Garip ama bende ve çocuklarımızda test negatif çıktı. Belki hastalığı önceden kapmışızdır ve farketmemişizdir. Başlangıçta insanlar virüsü ciddiye almadı, umarım durum şimdi böyle değildir." dedi.