Arian için 1.5 kilometrelik insan zinciri

ALMANYA’nın Aşağı Saksonya eyaletinde polis, pazartesi gününden bu yana Bremervörde-Elm
’de kaybolan 6 yaşındaki otizmli Arian
’ı bulmak için eyaletteki en büyük arama çalışmalarından birini başlattı. Polis, Alman Ordusu, itfaiye, yardım kuruluşları ve Alman Teknik Yardım Kurumu’dan 800’den fazla görevli ile yüzlerce gönüllü, çocuğun kaybolduğu bölgede kapsamlı bir arama çalışması yapıyor. DW Türkçe’nin haberine göre, arama çalışmalarını koordine eden polis sözcüsü, Arian’ı arayanların 1.5 kilometre uzunluğunda bir zincir oluşturduğunu söyledi. Bunun yanı sıra küçük çocuk havadan dronlarla, kaybolduğu yerde bulunan Oste Nehri’nde ise bot, dalgıç ve köpeklerle aranıyor. Cumartesi günü küçük çocuğu arama çalışmaları ağırlıklı olarak Oste Nehri’nde yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar nehirde arama yaparken, su altında ses dalgalarıyla arama yapan sonar cihazlarla da çalışmalar yürütüldü.
BALONLAR BIRAKILDI
Arian, pazartesi günü ailesiyle yaşadığı evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber
alınamamıştı. Kendini ifade etmekte zorluk çeken çocuğun arama çalışmaları sırasında yapılan çağrılara da tepki vermeme ihtimali olduğu, bu durumun da arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. Çocuğun dikkatini çekmesi amacıyla cuma akşamı arama çalışmalarında gökyüzüne ışık yansıtıldı, yüksek sesle çocuk şarkıları çalındı. Ayrıca gökyüzüne balonlar salındı ve bölgeye şekerlemeler bırakıldı.