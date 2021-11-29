Aralıkta yeni yasalar yürürlüğe giriyor: Tüketiciler sevinecek!

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İNTERNET SÖZLEŞMESİ:

Tüketici telekomünikasyon şirketlerinin, vaat ettiği internet hızını sunamaması durumda daha az ödeyecek. Örneğin 100 Mbit/s hız vaat eden bir şirket, ölçümlerde sadece 50 Mbit/s sunabiliyorsa, müşteri aylık sabit ücretin yüzde 50’sini ödeyecek. Ya da müşteri alternatif olarak yıllık sözleşmesine çıkış verebilecek. Aynı şekilde internetin arızalanma veya başka bir nedenle iki iş gününden fazla kapalı olması durumunda müşteriye tazminat ödenecek.

CEP TELEFONU SÖZLEŞMELERİ:

Telekomünikasyon şirketleri, şu ana kadar iki yıl olarak sunulan cep telefonu sözleşmelerini otomatik olarak bir veya iki yıl süreyle uzatamayacak. Müşteri sözleşme bitiminden sonra 3 ay sonra geçerli olacak şekilde sözleşmeyi feshedebilecek. Ayrıca bundan böyle şirketler iki yıl yerine birer yıllık sözleşme sunabilecek.

ŞAİBELİ ŞİRKETLER İHALEDEN ÇIKARILACAK

Almanya’da aralık ayından itibaren, her türlü suça karışmış şirketlerin, daha kolay bir şekilde kamu ihalelerine girmesi engellenecek veya ihaleden çıkarılabilecek. Bunun için Rekabet Kayıt Birimi oluşturulacak. Birçok devlet birimi, şirketlerle ilgili suç veya benzeri verilerini Federal Tekel Dairesi’ne bildirmekle yükümlü olacak. İhaleye çıkacak kamu kurumları ise veri tabanında şirketlerle ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek.

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İNTERNETTE DİJİTAL MİRAS

1 Aralık’tan kullanıcıların, internet üzerinden veri taleplerinin ele alınmasını kolaylaştıracak ve dijital mirası koruyacak bir yasa yürürlüğe girecek. Yasadaki kilit nokta ise şu: Kullanıcılar, cihazlarındaki bilgilerine erişim konusunda merkezi bir birimden alabilecek.