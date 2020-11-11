AOK: ‘Aşı masraflarını devlet karşılasın’

AOK Yönetim Kurulu Başkanı Martin Litsch, koronavirüse karşı aşı masraflarını devletin üstlenmesini beklediklerini söyledi. Litsch, aşı masraflarının yanında doktor muayenesi ve aşı merkezi gibi alt yapı masraflarını da devletin karşılaması gerektiğini belirtti. FDP Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Andrew Ullmann, aşı merkezine yoğunlaşmak gerektiğini söyledi. Huzurevleri ve bakımevlerindeki insanların arabalarla aşı merkezlerine götürülmesinin çok zor olacağını ifade eden Ullmann, “Bu nedenle buralarda da aşı yapılabilir” dedi.