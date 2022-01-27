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HABERLERAvrupa Haberleri

Antrenörlük lisansı bir yıl iptal edildi

#Almanya#Markus Anfang’In Bir Yıl Antrenörlük Lisansı İptal Edildi#AVRUPADAN HABERLER
Antrenörlük lisansı bir yıl iptal edildi

Almanya’da koronavirüs aşısı olmayıp sahte aşı defteri satın alan ünlü teknik direktör Markus Anfang’ın bir yıl antrenörlük lisansı iptal edildi. Almanya Futbol Federasyonu Spor Mahkemesi, Anfang’ı ayrıca 20 bin euro para cezasına çarptırdı.

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GEÇEN yıl İkinci Lig’e düşen Werder Bremen’in teknik direktörlüğünü yapan Markus Anfang, olayın ortaya çıkmasından sonra görevinden ayrılmıştı. Mahkemenin lisans iptali kararı geriye dönük olarak 20 Kasım 2021’den itibaren geçerli oldu. Ancak mahkeme bu cezayı 10 Haziran 2022’den Haziran 2023 ortasına kadar erteledi. Mahkeme aynı şekilde sahte aşı defteri alan Anfang’ın asistanı Florian Junge’yi de cezalandırdı. Junge’nin 10 ay antrenör yardımcılığı sertifikası iptal edilirken 3 bin euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti başkanı Hans Lorenz, kararında teknik direktörlerin gençlere rol modeli olmak gibi bir özelliği bulunduğuna dikkati çekerken, “Markus Anfang ve Florian Junge, eylemleriyle antrenör olarak rol model işlevini önemli ölçüde ihlal ettiler” dedi.
Bremen Sağlık Dairesi, geçen yıl 20 Kasım’da Anfang ve Junge hakkında sahte aşı defteri nedeniyle soruşturma başlatmıştı. İki gün sonra her ikisi de FC Schalke 04 ile evinde oynanan maç sonrası Werder Bremen’deki görevlerinden istifa etti. Savcılık, Anfang’ın sahte aşı defteri kullandığını kabul ettiğini duyurdu. Spor Mahkemesi’nin kararına rağmen savcılık, Anfang’la ilgili soruşturmayı devam ettiriyor. Anfang’ın sahte aşı defteriyle Köln’deki karnavala katıldığı yönündeki iddiaların araştırıldığı belirtildi. Anfang’ın bu nedenle de hâkim karşısına çıkabileceği ve ayrı bir ceza alabileceği belirtiliyor.

 

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