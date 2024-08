Anadolu Üniversitesi yurt dışı kayıtları başladı

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa temsilciliğinden yapılan açıklamada, kariyerlerini farklı alanda eğitim alarak güçlendirmek isteyenler için Açıköğretim Sistemi Yurt Dışı Batı Avrupa ön lisans ve lisans programlarına sınavsız 2. üniversite kayıtlarının başlatıldığı bilgisi verildi. Bildiride şu bilgilere yer verildi: “Batı Avrupa Yükseköğretim Programlarına; Avrupa ülkelerinden birinde geçerli oturma iznine sahip olup ikamet edenlerden, Türkiye’deki üniversitelerden önlisans, lisans mezunu olanlar ile halen aktif öğrenci olanlarla, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlardan, yabancı üniversite mezunu olup Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan denklik almış olanlar, doğrudan sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilecek. 2024-2025 Öğretim yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri aoskayit.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden alınmaya başlanmış olup, 04 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Sınavsız ikinci üniversite ile 39 ön lisans ve 21 lisans programında (aşağıda yazılı web adresimizde programlarımızla ilgili ayrıntılı bilgi bulunmakta) öğrenci olma fırsatı sunuluyor. Öğrenciler 30.000 üzerinde ders malzemesine ücretsiz erişim olanağına sahip oluyor. Sınavlar Avrupa’nın değişik 18 şehir merkezinde yapılıyor.”

“Üniversitemizde 2005 yılından beri Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kullanılmakta olup mezunlarımıza diploma eki (Diploma Supplement) verilmektedir. Ayrıca Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği (The European Association of Distance Teaching Universities-EADTU), Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association-EUA) Asya Açık Üniversiteler Birliği (Asian Association of Open Universities-AAOU), Uluslar arası Açık ve Uzaktan Eğitim Konseyi (The International Council for Open and Distance Education (ICDE), Avrupa Uzaktan ve E-Öğrenme Ağı (European Distance and E-Learning Network EDEN) üyesidir. Ayrıntılı bilgi için hafta içi her gün (pazartesi-salı-çarşamba-perşembe-cuma) 8.30-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında büromuzun aşağıda yer alan telefon numarasından ve adresinden bilgi alınabilir.Adres: Anadolu ÜniversitaetFriesenplatz 1350672 KölnTel 0049 221 277 4950Web Adresi: globalcampus.anadolu.edu.trBaşvuru adresi: aoskayit.anadolu.edu.tr”