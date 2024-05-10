Ameliyat olmadan önce bir daha düşünün!

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TK tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle bel ve sırt ameliyatlarının yüzde 88’i gereksiz yere gerçekleşiyor. Omuz ameliyatlarının yüzde 93’ü, diz kapağı ameliyatlarının yüzde 82’si ve kalça kemiği ameliyatlarının da yüzde 58’i gereksiz yere yapılıyor. Veri, TK sağlık sigortası şirketinin sırt ve bel ameliyatlarından önce özel bir ikinci görüş programına ilişkin yaptığı son değerlendirmede ortaya çıktı. Sigortanın programı kapsamında, hastaneye yatırılan ya da sırt ameliyatı olması öngörülen hastalar, ameliyat olmadan önce sigorta tarafından disiplinler arası bir sağlık merkezinde yoğun bir şekilde muayene ediliyor. TK’ya göre doktorlar tarafından ameliyat olması önerilen vakaların yüzde 88’inde katılımcılara ameliyat olmamaları tavsiye edildi.



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TK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jens Baas, “Ne yazık ki Almanya’da insanların hâlâ bıçak altına yatması konusunda çok aceleci karar alınıyor” dedi. Baas, bazı durumlarda, omurgada bu tür operasyonların son çare olarak gerekli olduğunu belirtirken, ancak bu karar dikkatle değerlendirilmelidir ve “Eğer ikinci görüş programına katılanların büyük çoğunluğu ameliyat olmadan idare ediyorsa, bu sistemde bir kusur olduğunu gösterir” değerlendirmesinde bulundu. TK yöneticisi, sırt, diz ve kalça ameliyatlarının hastaneler için ‘çok kazançlı’ olduğunu da söyledi. Baas, “Planlanan hastane reformu, hastanelere ameliyat edilen hasta sayısına bakılmaksızın tedavi odaları ve ekipman gibi sağlanan yapıların maliyetleri için geri ödeme yaparak ve karşılığında tedavi başına ücret oranını azaltarak burada önemli yeni bir ivme sağlayabilir” dedi.

TÜKETİCİ DERNEKLERİ DESTEK VERDİ

Hastaneler ve klinikler, yaptıkları ameliyat sayısına göre sağlık sigortalarından ödeme alıyor. Bu nedenle hastaneler ne kadar ameliyat yaparsa sigortadan o kadar çok para alacağı anlamına geliyor. Ancak bu ameliyatlar bazen hastaların zararına da olabiliyor. Tüketici okuma dernekleri de TK’nın araştırmasına ve tepkisine destek verdi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti tüketici koruma merkezinden Christina Grote Bild’e yaptığı açıklamada, “Çalışmanın sonuçları ikinci bir görüşün mantıklı olduğunu doğruluyor. Almanya’da hastaların doktor seçme özgürlüğü var, dolayısıyla bir sorun yaşadıklarında her zaman başka doktorlara danışma seçenekleri var” dedi.