Ameliyat olmadan önce bir daha düşünün!

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TK tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle bel ve sırt ameliyatlarının yüzde 88’i gereksiz yere gerçekleşiyor. Omuz ameliyatlarının yüzde 93’ü, diz kapağı ameliyatlarının yüzde 82’si ve kalça kemiği ameliyatlarının da yüzde 58’i gereksiz yere yapılıyor. Veri, TK sağlık sigortası şirketinin sırt ve bel ameliyatlarından önce özel bir ikinci görüş programına ilişkin yaptığı son değerlendirmede ortaya çıktı. Sigortanın programı kapsamında, hastaneye yatırılan ya da sırt ameliyatı olması öngörülen hastalar, ameliyat olmadan önce sigorta tarafından disiplinler arası bir sağlık merkezinde yoğun bir şekilde muayene ediliyor. TK’ya göre doktorlar tarafından ameliyat olması önerilen vakaların yüzde 88’inde katılımcılara ameliyat olmamaları tavsiye edildi.
TÜKETİCİ DERNEKLERİ DESTEK VERDİ
Hastaneler ve klinikler, yaptıkları ameliyat sayısına göre sağlık sigortalarından ödeme alıyor. Bu nedenle hastaneler ne kadar ameliyat yaparsa sigortadan o kadar çok para alacağı anlamına geliyor. Ancak bu ameliyatlar bazen hastaların zararına da olabiliyor. Tüketici okuma dernekleri de TK’nın araştırmasına ve tepkisine destek verdi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti tüketici koruma merkezinden Christina Grote Bild’e yaptığı açıklamada, “Çalışmanın sonuçları ikinci bir görüşün mantıklı olduğunu doğruluyor. Almanya’da hastaların doktor seçme özgürlüğü var, dolayısıyla bir sorun yaşadıklarında her zaman başka doktorlara danışma seçenekleri var” dedi.