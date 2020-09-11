Almanya’yı 2010 krizinin 5 katı borçlanma bekliyor

FEDERAL Maliye Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, federal ve eyalet hükümetleriyle birlikte yerel yönetimleri, 2021 yılında ön görüldüğünden 19 milyar 600 milyon euro daha az vergi toplayacak. Vergi kaybının ayrıntılarıyla ilgili bir rapor hazırlayan Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, raporunu 23 Eylül’de Bakanlar Kurulu’na sunacak. Gelir kaybını karşılamak için de 2021 yılında borçlanmaya gidilmesini isteyecek.

HARCAMALAR VERGİLERİN ALTINDA

Almanya’da yılın ilk altı ayında ön görülen harcamalar ve gelirlerin birbirini tutmadığı belirtildi. Buna göre yılın ilk altı ayında elde edilen gelirden 51 milyar 600 milyon euro daha fazla harcama yapıldı. 2009 yılından bu yana ilk kez yılın ilk altı ayında yapılan harcamalar toplanan vergilerin altında kaldı. Uzmanlar bu yılın sonunda toplanacak vergi miktarının geçen yıla göre 81 milyar 600 milyon daha az olacağını tahmin ediyor. Federal hükümetin korona yardımı, hibeleri, KDV oranlarını düşürülmesi ve ailelere yapılan para yardımları nedeniyle 217 milyar 800 milyon euro borçlanması da bekleniyor. Bu rakam, dünya mali krizinin yaşandığı 2010 yılı borçlanmasının neredeyse beş katı olduğu belirtildi. Tüm bu göstergelere rağmen Scholz, Alman ekonomisinin sağlıklı olduğunu ve kısa sürede toparlanacağına inanıyor.