Almanya’dan rekor borç: 218.5 milyar

ALMANYA korona krizinden çıkmak için rekor borca gidiyor. 2014’ten beri hiç borç yapmayan Almanya bu yıl içinde 218.5 milyar Euro borçlanacak. Maliye Bakanı Olaf Scholz’un bütçenin 62.5 milyar Euro daha borçlanması planını Bakanlar Kurulu onayladı. Böylece Almanya’nın bu yıl içindeki toplam borcu 218.5 milyar Euro’ya çıktı. Bu rakamla Almanya İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihinin en rekor borcu altına girdi. Korona krizindeki borçlanma 2010 mali krizindeki borçlanmanın 5 katına çıktı. Almanya 2010 mali krizinde 44 milyar Euro borçlanmıştı.

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Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu borcun altından kalkabilecek güçte olduklarını söyledi. Scholz, başka ülkelerin korona krizinden önceki borçlarının Almanya’nın korona krizi üzerine yaptığı borçtan daha yüksek olduğunu söyledi ve “Daha az bir rakam doğru olmazdı” dedi. Almanya 2014 yılından beri sıfır borç politikası uyguluyordu. Ancak korona kriziyle anayasadaki sıfır borç maddesi iptal edildi. Almanya’nın şimdiye kadar gayri safi milli hasılasına oranı yüzde 60’ın altında olan borcu yeni borçlanmayla yüzde 77’ye ulaştı. AB kriterleri borç miktarının gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 60’ı geçmemesini ön görüyor. Bakanlar Kurulu’ndan geçen 182.5 milyar borcu Meclis’in de onaylaması gerekiyor. Maliye Bakanı Scholz, bu borcu 2023 tarihinde başlamak üzere 20 yıl içinde kapatmak istediklerini söyledi.