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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.06.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

‘Almanya’dan çekilen ABD askerlerinin bir kısmı...’

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‘Almanya’dan çekilen ABD askerlerinin bir kısmı...’
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Polonya, Almanya’dan çekileceği duyurulan yaklaşık 10 bin ABD askerinin bir kısmının kendi ülkesine gönderilmesini istiyor.

POLONYA Başbakanı Mateusz Morawiecki, bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘ABD’nin Almanya’da bulunan 9 bin 500 askerini bu ülkeden çekeceğine’ ilişkin iddialara yönelik, gazetecilere değerlendirmede bulundu. Morawiecki, “Almanya’da bulunan ve ABD tarafından çekileceği duyurulan askerlerin bir kısmının Polonya’ya yerleştirilmesini içtenlikle umut ediyorum” dedi. Başbakan Morawiecki, bu değişimin NATO’nun doğu kanadını güçlendireceğini savundu.

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