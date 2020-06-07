‘Almanya’dan çekilen ABD askerlerinin bir kısmı...’

POLONYA Başbakanı Mateusz Morawiecki, bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘ABD’nin Almanya’da bulunan 9 bin 500 askerini bu ülkeden çekeceğine’ ilişkin iddialara yönelik, gazetecilere değerlendirmede bulundu. Morawiecki, “Almanya’da bulunan ve ABD tarafından çekileceği duyurulan askerlerin bir kısmının Polonya’ya yerleştirilmesini içtenlikle umut ediyorum” dedi. Başbakan Morawiecki, bu değişimin NATO’nun doğu kanadını güçlendireceğini savundu.