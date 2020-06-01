Almanya’daki yangın Tükleri yasa boğdu

BALIKESİRLİ bir aileye ait 8 kişinin yaşadığı binada kiracı olarak oturan 54 yaşındaki Türk vatandaşı Metin Geyhan’ın tek başına kaldığı çatı katı dün sabaha karşı tamamen yandı. Balıkesirli olduğu belirlenen Geyhan’ın cesedi, dün öğle saatlerinde itfaiye ve polis tarafından bulunarak binadan çıkarıldı. Merkische Kreis Polisi’nden verilen bilgiye göre, komşuların tavan arasından çıkan alevleri görmesi üzerine olay yerine gelen Werdohl ve Neuenrade itfaiye ekipleri hemen yangına müdahele ederek, diğer binalara ve şehir kütüphanesine alevlerin sıçramasını engellendi. Yangın söndürmeye kurtarma çalışmalarına çok sayıda itfaiye aracının ve çalışanının katıldığı öğrenildi.

BİNA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Polis, kontrol altına alınan binada yangının neden ve nasıl çıktığı konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi. Almanya’daki Türkleri yasa boğan yangın sonrası bina kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ve aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu, akrabalarının evlerine götürüldükleri bilgisi verildi. ESSEN BAŞKONSOLOSU CEBECİ BİLGİ ALDI

Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci de aile ile temasa geçerek bilgi aldı. Daha sonra olay yerine giden Başkonsolos Cebeci burada incelemelerde bulundu. DİTİB Bölge Başkanı ve yerel Türk dernek yetkililerinden de bilgi aldığını açıklayan Cebeci yanan binanın sahibi olan vatandaşımızı da ziyaret etti. Cebeci olayla ilgili, “Yangında maalesef bir vatandaşımız yanarak vefat etmiş diğerleri ise yara almadan kurtulmuş. Olayın niteliği hakkında polisten bilgi isteyeceğiz. Şu anda polisin yaptığı açıklamaya göre yangının nasıl çıktığı bilinmiyor. Vatandaşlarımıza taziyelerimizi iletip olayın takipçisi olacağımızı söyledik. Son derece üzücü bir vefat olayı, başımız sağ olsun, Allah rahmet etsin” dedi.

