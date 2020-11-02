Almanya’da yoğun bakım korkusu!

ALMAN Disiplinler Arası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği Başkanı Uwe Janssens “Bazı eyaletlerde artık kapasiteler dolmak üzere. Berlin’de yüzde 14 ve Bremen’de de yüzde 17 boş yoğun servis yatağı kaldı. İlkbahar aylarında durum bu kadar vahim değildi” dedi. Yoğun bakım çalışanlarının da yetersiz kaldığına işaret edilirken, başka istasyonlarda görevli doktor, hemşire ve hasta bakıcılar yoğun bakım servislerine kaydırılıyor. Federal hükümetin Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Andreas Westerfellhaus ise daha sonra yapılabilecek ameliyatların ertelenmesini isteyerek, “Yoğun bakım personeli bugün bile kapasitesinin üstünde çalışıyor ve haklı olarak durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyarıyor” dedi.

‘İKİ KATINA ÇIKACAK’

Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Federal Meclis Eyalet Grubu Başkanı Alexander Dobrindt ise yoğun bakım yükünün daha da artabileceğine dikkati çekti. “Önümüzdeki 14 gün içinde yoğun bakım hasta sayısı iki katına çıkacak” diyen Dobrindt, yoğun bakım yatak sayılarının ihtiyacı karşılayamayabileceğini belirtti. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass da önümüzdeki iki-üç hafta içinde yoğun bakım hasta sayısının patlama yapacağını belirtti: “İki üç hafta içinde yoğun bakım hasta sayısı nisan ayının seviyesinin üstüne çıkacak. Bunu da biz önleyemeyeceğiz. Şimdi virüsü kapanlar önümüzdeki üç hafta içinde hastaneye yatırılmak zorunda kalabilirler.” Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun ise koronayla mücadele için alınan önlemlerin iki haftada son bulacağına inanmadığını söyledi.

‘RİSK GRUPLARI KORUNMALIYDI’

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da yoğun bakımdaki personel yetersizliğine karşı önlemler almadığı için eleştiriliyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Baerberl Bas, Kovid-19 vakalarının artmasıyla çok sayıda sağlık çalışanının virüse yakalanacağından endişe edilmesi gerektiğini vurgulayarak sağlık çalışanlarının ve risk gruplarının daha iyi korunmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği stratejinin geç uygulamaya konulduğunu söyledi. Bas, sadece hastanelerde değil, yaşlı bakımevlerinde ve sağlık dairelerinde personel yetersizliğinin yaşanacağını da kaydetti.

‘SPAHN GÖRMEZDEN GELDİ’

Sol Parti Milletvekili Achim Kessler de haftalar öncesinde hastanelerde personelin yetersiz kalacağına ilişkin uyarılar yapıldığını anımsatarak, “Bakan Spahn, bu uyarıları görmezden geldi” suçlamasında bulundu. Yoğun bakımda çalışabilecek yeterliliği olan personel sayısını kimsenin bilmediğini savunan Kessler, Spahn’ın bunu hastanelerden öğrenerek ne kadar yoğun bakım yatağının mevcut olduğunu da gerçekçi bir şekilde açıklaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise yoğun bakımdaki yatak sayısındaki sorumluluğun eyaletlerde bulunduğu, hastanelerdeki kapasitenin yönetilmesinin eyaletlerin görev alanına girdiği kaydedildi. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü, 1 Kasım itibarıyla ülkedeki yoğun bakım yataklarının yüzde 72’sinin dolu olduğunu bildirdi.