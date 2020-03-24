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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 24.03.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Almanya’da virüs cezaevine de sıçradı!

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Almanya’da virüs cezaevine de sıçradı!
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Almanya’da Hamburg cezaevinde ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı.

HAMBURG cezaevi yetkilileri koronavirüs teşhisiyle bir mahkumun tecrit edildiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca mahkumun temas ettiği kişilerin araştırıldığını belirtti. Hamburg cezaevinde çıkan ilk vaka Almanya’da cezaevlerinde ilk korona vakası olarak görülüyor. Birçok cezaevi korona vakası konusunda ise bilgi vermiyor.

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