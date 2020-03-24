Almanya’da virüs cezaevine de sıçradı!

HAMBURG cezaevi yetkilileri koronavirüs teşhisiyle bir mahkumun tecrit edildiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca mahkumun temas ettiği kişilerin araştırıldığını belirtti. Hamburg cezaevinde çıkan ilk vaka Almanya’da cezaevlerinde ilk korona vakası olarak görülüyor. Birçok cezaevi korona vakası konusunda ise bilgi vermiyor.