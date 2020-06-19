Almanya’da vergi gelirleri yüzde 20 düştü

MAYIS ayında federal bütçedeki gelir kaybının yüzde 34.8 olduğu belirtilirken, eyaletlerdeki vergi kaybı oranı yüzde 14.7 olarak açıklandı. 2020 yılının ilk beş ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise yüzde 6.3 düştü. Kısa süreli çalışma uygulamasına geçilmesi ve koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların artması yüzünden çalışanlardan kesilen vergi de geçen yıla göre yüzde 7.5 düştü. Genel gelir vergisindeki azalma ise yüzde 2.9 olarak gerçekleşti. Devletin mayıs ayında Katma Değer Vergisi’ndeki kaybı ise bir önceki yıla göre yüzde 21.