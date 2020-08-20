Almanya’da vaka sayısında nisana dönüldü!

ALMANYA’da korona vakalarının sayısındaki artış nisan ayındaki yüksek sayılara geri dönmeye başladı. Robert Koch Enstitüsü bir günde vaka sayısını 1707 olarak açıkladı. Bir önceki gün 1510 yeni vaka sayısı tespit edilmişti. Bir günde yeni vaka sayısı artışı 197 oldu. Vaka sayısı artışıyla ölümler de yükseliyor. Önceki gün 24 saat içinde 7 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, dün ölenlerin sayısı 10’a çıktı.

NİSAN’A DÖNÜLDÜ

Almanya’da bir günde en yüksek korona vaka sayısı 9 binle nisan ayı başında yaşanmıştı. Bu tarihten itibaren düşüşe geçen vaka sayısı temmuz ayı itibariyle tekrar yükselişe geçti. Son 24 saatteki 1707 yeni vaka sayısı 26 Nisan tarihinden beri en yüksek sayı oldu. Salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da 228 bin 621 insan koronavirüse yakalandı. 9 bin 253 kişi hayatını kaybetti. 204 bin 800 hasta iyileşti. Toplam hasta sayısı 14 bin 600. Virüsün bir günlük bulaşma oranı 1.03. Bir haftalık bulaşma oranı ise 1.08