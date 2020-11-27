Almanya’da vaka sayısı 1 milyonu aştı

ALMANYA’da bir günde 22 bin 806 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü verilerine göre salgının başlangıcından bugüne kadar Almanya’da koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon sınırını aştı. Bir günde koronavirüsten ölenlerin sayısı 426 ile yeni bir rekora ulaştı ve toplam 15 bin 586 kişi hayatını kaybetti. Korona vakaları doğu eyaletlerinden Thüringen’deki Hildburghausen’de rekor seviyeye ulaştı. 100 bin nüfus başına 600 korona vakası tespit edildi. Kent karantina altına alındı. Ancak korona önlemleri karşıtları kent merkezinde maskesiz ve mesafe kuralına uymadan gösteri yaptı. Polis gösteriyi dağıttı.

EYALETLERDEN FARKLI UYGULAMALAR

Almanya’da yükselen vaka sayıları nedeniyle Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla çarşamba günü kısmi karantina süresini uzatma ve ek önlemler kararı aldı. Bazı eyaletler önlemleri yetersiz bularak, daha sıkı tedbirler alacağını açıkladı. Bavyera eyaleti bir gün bile Almanya dışına çıkan ve Avusturya’ya kayağa gidenlere 5 gün karantina uygulama kararı aldı. Kuzey Ren Vestfalya ve Hessen eyaletleri Noel’de eyalet dışından geleceklere geceleme yasağı uygulayacak.

CAMİYE BASKI

Berlin’de polis cuma sabahı erken saatlerde Dar as Salam Camisi’ne baskın düzenledi. Kentin Neukölln semtindeki caminin korona mali yardımlarını usulsüz kullandığı şüphesiyle arandığı bildirildi. Cami binasının yanında cami derneği başkanının evi de arandı.