Almanya’da vaka sayıları düşmeye başladı

ALMANYA’da salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 24 saat içinde koronaya yakalananların sayısı 13 bin 554. Bu rakam geçen hafta salı gününe kıyaslandığında 865 daha az. En yüksek vaka sayısı cuma günü yaşanmıştı ve bir günde 23 bin 648 kişiye korona tanısı konulmuştu. Korona vaka sayısı düşüşe geçmesine rağmen halen yüksek seviyede seyrediyor. Ölü sayısı da bir günde 249 arttı ve toplam 14 bin 361’e ulaştı. Kovid 19 virüsü bulaşanların sayısı ise toplam 942 bin 687 ile 1 milyon sınırına yaklaştı. 7 günlük bulaşma değeri ise yüzde 97. Bu değer 100 kişinin virüsü 97 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor.