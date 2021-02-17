Almanya’da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19’dan öldü

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 560 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 66 bin 164’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 7 bin 556 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 350 bin oldu. Almanya’da 2 milyon 894 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 526 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.