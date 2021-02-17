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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 17.02.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Almanya’da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19’dan öldü

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Almanya’da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19’dan öldü
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 560 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 560 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 66 bin 164’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 7 bin 556 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 350 bin oldu. Almanya’da 2 milyon 894 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 526 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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