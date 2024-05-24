Almanya’da sınır dışı edilenlerin sayısında artış

Haberin Devamı

GEÇEN yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu oran yaklaşık yüzde 34’lük bir artış anlamına geliyor. Ocak ve Mart 2023 tarihleri arasında 3 bin 566 yabancı uyruklu sınır dışı edilmişti. Federal İçişleri Bakanlığı’na göre 2023 yılının tamamında Almanya’dan 16 bin 430 kişi sınır dışı edildi. Rapora göre, Kuzey Makedonya Ocak ve Mart 2024 tarihleri arasında vatandaşlarının geri kabulünde ilk sırada yer aldı. Sınır dışı edilenlerin 483’ü Balkan ülkelerinden geldi. İkinci sırada ise 449 ile Türkiye yer aldı. Bunu 416 ile Gürcistan, 345 ile Afganistan ve 312 ile Sırbistan takip etti. Ancak, sınır dışı işlemleri hâlâ sıklıkla gerçekleşmiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde planlanan 7 bin 048 sınır dışı gerçekleşmedi.



Neue Osnabrücker Zeitung’un konuyla ilgili haberine göre, haklarında sınır dışı kararı verilenlerin çoğu bulunmadı ya da uçuşları iptal edildi. Ancak aralarında çok az olsa da tıbbi nedenlerle sınır dışı edilemeyenler de oldu. Almanya’da şubat ayı sonunda Geri Dönüşü İyileştirme Yasası yürürlüğe girmişti. Ancak bu yasanın ilk çeyrekteki istatistikler üzerinde önemli bir etkisi olmadığı belirtildi. Yasa, reddedilen sığınmacıların zorla geri gönderilmekten kaçınmalarını önlemeye yönelik çok sayıda düzenleme içeriyor. Bunlar arasında sınır dışı edilmeyi beklerken gözaltında tutulma süresinin 10 günden 28 güne uzatılması da yer alıyor. Buna ek olarak, polis, sınır dışı edilmek üzere ortak konutta yaşayan bir kişiyi yakalamak için ilgili kişinin konutu dışındaki odalara girme yetkisine sahip.