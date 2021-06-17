Almanya’da sıcaklık 30 derece!

METEOROLOJİ Kurumu’ndan verilen bilgiye göre önceki gün 30 dereceye varan hava sıcaklığının gelecek günlerde 37 dereceye kadar tırmanacağı duyuruldu. Geceleri ise 20 derece dolayında olacağı belirtilen hava sıcaklıklarının tropikal iklim derecesinde kendini göstereceği ifade edildi. Yaz sıcaklarının önceki yıllara göre daha erken başladığına dikkat çeken iklim uzmanı Jens Hoffmann, hemen hemen tüm Almanya’da termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını belirtti. Havaların aniden aşırı ısınması nedeniyle hafta sonu bazı bölgelerde aşırı yağışlar olabileceğini söyleyen Hoffmann, gelecek haftadan itibaren mevsim normallerine dönüş yaşanacağını dile getirdi.



HER SAAT BAŞI BİR BARDAK SU

Diğer yandan aşırı sıcakların insan vücudunu olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çeken sağlık uzmanları, tüm güne yayarak her saat başı bir bardak su içilmesi önerisinde bulundu. İhtiyaç duyulmasa bile özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin yeterli ölçüde sıvı takviyesi yapmaları istendi. Alman çiftçiler ise haziran ayındaki sıcak hava dalgasının mahsullere olumlu yansıyacağını belirterek, durumdan memnun olduklarını dile getiriyor.