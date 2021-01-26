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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Almanya’da ‘sapık’ baskınları: 65 kişi yakalandı

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Almanya’da ‘sapık’ baskınları: 65 kişi yakalandı
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Almanya genelinde düzenlenen baskınlarda 19’u Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde olmak üzere toplam 65 şüpheli yakalandı.

KÖLN Savcılığı’nın yürüttüğü operasyon çerçevesinde ülke genelinde düzenlenen baskınlarda özel eğitimli polis timleri de görev aldı. Büyük bölümü Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti sınırları içinde gerçekleşen baskınlar, dokuz eyaleti kapsadı. Bu sabah gerçekleşen baskınlar sonucu 19’u KRV’de olmak üzere 65 şüpheli yakalandı. Adreslerde çok sayıda çocuk pornografisini içeren materyaller de ele geçirildi. 

Geçen eylül ayında da polis, çocuklara dadanan sapıklara yönelik 60 adrese baskın düzenlemiş ve 50 kişiyi yakalamıştı.

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