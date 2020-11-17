Almanya’da salgından ölenlerin sayısı 12 bin 814 yükseldi

ROBERT Koch Enstitüsü’nün verdiği bilgilere son bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı 14 bin 419’a geriledi. Geçen hafta salı günüyle karşılaştırıldığında günlük vaka sayısı yaklaşık 1000 daha azaldı. Bugüne kadar en yüksek günlük vaka sayısı geçen cuma günü açıklanmıştı. Rekor sayısı 23 bin 542 olarak kayıtlara geçmişti. Robert Koch Enstitüsü Almanya’da ilk vakanın tespit edildiği günden bugüne toplam vaka sayısını da 815 bin 746 olarak duyurdu. Aktif hasta sayısı 283 bin 159 olarak açıklanırken, yoğun bakım istasyonunda yatan hasta sayısı ise 3 bin 436’ya yükseldi.