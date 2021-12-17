Almanya’da Omikron alarmı! Günde 700 bine çıkabilir

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OMİKRON varyantına karşı eldeki aşıların fayda sağlamadığını belirten Brockmann, “Hem çok hızlı yayılan, hem de bağışıklık sistemini delen ‘Escape’ bir varyantla karşı karşıyayız“ dedi. RKI için ileriye yönelik salgın gelişim modelleri hazırladığı belirtilen Prof. Brockmann, İngiltere ve Danimarka’daki Omikron dalgasına dikkat çekerek, aynı gelişmenin tüm önlemlere rağmen Almanya’da da ortaya çıkabileceğini, bunun için ilk dalgada alınan önlemlerden daha sert tedbirler alınması gerektiğine dikkati çekti.

DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL

Omikron dalgasını durdurmanın artık mümkün olmadığını söyleyen Brockmann ile aynı görüşte olduğunu belirten Frankfurtlu ünlü virolog Sandra Ciesek de “Artık çok geç“ dedi. İstatistik uzmanı Katharina Schüller ise Omikron varyantının gelecek ocak ayında baskın virüs haline geleceğini söyledi. Diğer yandan RKI verilerine göre Almanya’da son 24 saat içerisinde bir gün öncesine göre 6 bin kadar azalarak toplam 50 bin 968 korona vakasına rastlandı. 432 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 4 bin 765 hasta yoğun bakım tedavisi gördüğü kaydedildi. Nüfusun yüzde 70’inin ise koronavirüse karşı komple aşı olduğu bildirildi.