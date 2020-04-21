Almanya’da Müslüman kuruluşlardan 3 Mayıs hazırlığı

BAZI tedbirler alarak mayıs başında camileri açmayı hedeflediklerini belirten Kesici, şunları söyledi: “Bizim hazırlığımız 3 Mayıs için. Elbette bu, salgının nasıl bir seyir göstereceği ve siyasetçilerin nasıl adımlar atacağı gibi gelişmelere de bağlı. Bizim amacımız 3 Mayıs’ta camileri açmak. Alınacak tedbirler konusunda Müslüman kuruluşlarla istişare ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal mesafenin uygulanması devam edecek. Abdesthanelerin kapalı tutulması gerektiğini duyduk. Halıdan hastalık geçebiliyor. Herkesin kendi seccadesini getirmesi gibi düşünce var. Bunlar hâlâ görüşülüyor. Kararlar alındığında kamuoyuna bildireceğiz. Sosyal mesafe kuralından dolayı cemaatle namaz kılma konusunda ayrı bir plan yapmak gerekir. Kornavirürüsle mücadele kapsamında bulaşma zincirini takip etme açısından camiye gelenlerin isimlerinin ve iletişim bilgilerinin alınması da yetkililer tarafından istenebilir.”

TOPLU İFTAR İMKÂNI YOK

“Ramazan ayının arifesindeyiz ancak toplu iftar yapma imkânı yok. Hazırlanacak tasarıda camiler açıldığında alınacak tedbir yer alacak. Bazı camiler, ‘İnsanlarımızı koruyamayız, bizim için tehlike oluşturur’ diyerek belki camileri açmama durumunda da olabilir. Biz kimseyi zorlamıyoruz. Herkes kendi sorumluluğu içinde en doğru bir şekilde nasıl hareket edeceğine kendisi karar verecek. Biz sadece zemini hazırlıyoruz.”

Almanya’da bazı şehirlerde Kovid-19 salgınından dolayı Müslümanlara moral vermek amacıyla ezanın cami dışından da duyulmasına izin verilmesinin güzel bir uygulama olduğunu belirten Kesici, madalyonun diğer tarafından bakıldığında birçok şehir yönetiminin buna izin vermediğinin görüldüğünü de aktardı. Kesici, ayrıca Müslümanlara Kovid-19 döneminde alınan tedbirlere uymaları ve sorumluluk içinde davranmaları çağrısında bulundu.