Almanya’da Mevlid Kandili idrak edildi

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Program, din görevlileri Yunus Koçan ile Naci Şengün’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, vaazında Hazreti Muhammed’in çocuk ve gençlere verdiği önemi anlatıp, güzel ahlakından bahsetti. Hazreti Muhammed’in hayatından örnekler veren Yıldırım, onun çocuklara verdiği kıymetin anlaşılabilmesi için o dönemdeki yaşantının ve yapılan uygulamaların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. Program dua ile son buldu.