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Almanya’da Mevlid Kandili idrak edildi

#Mevlid Kandili#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da Mevlid Kandili idrak edildi

Almanya’daki camilerde Mevlid Kandili dualarla idrak edildi. Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi’nde ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ temasıyla program düzenlendi.

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Program, din görevlileri Yunus Koçan ile Naci Şengün’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, vaazında Hazreti Muhammed’in çocuk ve gençlere verdiği önemi anlatıp, güzel ahlakından bahsetti. Hazreti Muhammed’in hayatından örnekler veren Yıldırım, onun çocuklara verdiği kıymetin anlaşılabilmesi için o dönemdeki yaşantının ve yapılan uygulamaların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. Program dua ile son buldu.

Almanya’da Mevlid Kandili idrak edildi

 

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#Mevlid Kandili#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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