Almanyaâ€™da maske takma zorunluluÄŸu bugÃ¼n baÅŸladÄ±

ALMANYAâ€™da Kovid-19 salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde otobÃ¼s, tren, metro ve benzeri toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda ve dÃ¼kkÃ¢nlarda maske takma zorunluluÄŸu baÅŸladÄ±. BugÃ¼nden itibaren 15 eyalete maske takma zorunluluÄŸu getirildi. Schleswig Holstein Eyaletiâ€™nde ise zorunluluk Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Maske takmanÄ±n zorunlu olmasÄ±na raÄŸmen doÄŸu eyaletlerinden birinde yaptÄ±rÄ±m uygulanacak. DiÄŸer dÃ¶rt eyalette kural ihlaline ceza kesilmeyecek. BatÄ± eyaletlerinin beÅŸinde ise farklÄ± tutarlarda para cezasÄ± kesilecek. En aÄŸÄ±r cezalar ise Kovid-19 salgÄ±nÄ±n en yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Bavyeraâ€™da uygulanacak. Bavyeraâ€™da maske takmanÄ±n zorunluÄŸu olduÄŸu alanlarda kurala uymayanlara para cezalarÄ± uygulanacak. Maske takmayanlar 150 Euro ceza Ã¶deyecek. DÃ¼kkÃ¢nlarda ve maÄŸazalarda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n maske takmamasÄ± durumunda iÅŸ yeri sahibine 5 bin Euroâ€™ya kadar para cezasÄ± verilebilinecek. Hamburgâ€™da iÅŸ yerlerine mÃ¼ÅŸterilerin maskesiz girmesinin cezasÄ±nÄ± iÅŸ yeri sahibi Ã¶deyecek. Buna gÃ¶re maÄŸaza ve dÃ¼kkÃ¢nlara maskesiz girilmesi durumunda iÅŸ yeri sahiplerine 500 ile bin Euro arasÄ±nda para cezasÄ± kesilecek.Â BADEN WÃœRTTEMBERGâ€™DE 4 MAYISâ€™TA

Maske kuralÄ±na uymayanlara Baden WÃ¼rttembergâ€™de de para cezasÄ± verilecek. Eyalet hÃ¼kÃ¼meti zorunluluÄŸa uymayanlara bir hafta boyunca ceza kesmeyecek. Para cezasÄ±nÄ± 4 MayÄ±sâ€™tan itibaren uygulayacak. CezanÄ±n miktarÄ± ise henÃ¼z belirlenmedi. Hessen Eyaletiâ€™nde maske takma zorunluluÄŸuna uymayanlar Ã¶nce ikaz edilecek. Ä°kinci kez kuralÄ± ihlal edenlere 50 Euro para cezasÄ± kesilecek. Mecklenburg vor Pommern Eyaletiâ€™nde ise maske kuralÄ±nÄ± hiÃ§e sayanlar 25 Euro para cezasÄ± Ã¶deyecek. Ä°ÅŸ yeri sahiplerine ise Ã¶zel bir ceza Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor. NÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu Kuzey Ren Vestfalyaâ€™da (KRV) ise eyalet hÃ¼kÃ¼meti maske zorunluluÄŸuna uymayanlara yapÄ±lacak yaptÄ±rÄ±mlara yÃ¶nelik kararÄ± yerel yÃ¶netimlere bÄ±raktÄ±.

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