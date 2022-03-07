Almanya’da marttan itibaren neler değişiyor?

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KORONA KURALLARI:

Almanya’da son yapılan korona zirvesinde alınan karara göre kısıtlamalar 19 Mart’ta sona erecek. Paskalya tatili öncesinde ailelerin daha rahat seyahat edebilmesinin de öne açılacak. Ancak sosyal mesafe ve maske kuralı geçerli olmaya devam edecek.

Fakat Federal Sağlık Bakanı’nın bazı kısıtlamaların devam etmesini istediği belirtiliyor. Koalisyon ortağı FDP buna karşı çıkarken, son kararın kısıtlamaların sona ermesinden önce yapılacak korona zirvesinde alınacağı kaydedildi. Ancak evde çalışma önceliği son bulacak.

KISA SÜRELİ ÇALIŞMA:

Almanya’da korona salgınıyla birlikte kapsamı genişletilen kısa süreli çalışma ödeneğinde 31 Mart’tan itibaren değişiklik olacak. Buna göre işverenlere tamamı iade edilen sosyal yardım priminin sadece yarısı verilecek. Ayrıca, korona salgını kapsamında kısa süreli çalışma ödeneğine dahil edilen süreli çalışan personel, kısa süreli çalışma programından çıkarılacak. Kısa süreli çalışma ödeneği, 30 Haziran’a kadar geçerli olacak. Sonrasında uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor.

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TELEFONLA HASTALIK RAPORU:

Yeni korona salgını döneminde hayata geçirilen, telefonla hastalık raporu alma uygulaması 31 Mart’ta sona erecek. Korona zamanında muayenehanelerin dolmasını önlemek amacıyla solunum yolları enfeksiyonu gibi hastalığa yakalananların doktora gitmeden telefonla hastalık raporu alması mümkün kılınmıştı. Doktorlar bu yolla yedi güne kadar rapor yazabiliyordu. Bu uygulamanın da uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor.

ORGAN BAĞIŞ BİLGİLENDİRME:

1 Mart’ta yürürlüğe giren uygulamaya göre doktorlar hastalarına organ bağışı konusunda bilgi verebilecek ve bunun karşılığında ücret alacak. Yeni yasa ‘organ bağışçı kaydı’ tutmaya da olanak sağlıyor. Yeni yasayla birlikte organ bağışına ilginin artırılması hedefleniyor.





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YAZ SAATİ UYGULAMASI:

27 Mart’tan itibaren Türkiye ile Almanya arasında saat farkı yeniden bire inecek. Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması 27 Mart’ta başlıyor. Cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 2:00’de saatler 3:00’e ayarlanacak.

LOTO’DA YENİ DÜZENLEME:

En çok oynanan talih oyunlarından bir olan Loto’da da 25 Mart’tan itibaren birtakım değişiklikler hayata geçecek. Bazı AB ülkelerinin ortak lotosu olan Eurojackpot’ta üst ikramiye sınırı 90 milyondan 120 milyon euroya yükselecek. Bunu yanı sıra sadece cuma günleri çekilişi yapılan Eurojackpot bundan böyle salı günü de çekilecek. Ancak büyük ikramiye miktarı artarken ikramiye kazanmak da zorlaşacak. Şu ana kadar 50 rakamdan 5’ini işaretleyen talihli ikinci bölümde de 10 rakamdan ikisini işaretliyordu. Aynı anda hepsini tutturan talihli büyük ikramiyeyi kazanabiliyordu. Ancak yeni uygulamada ikinci bölümde 10 yerine 12 rakamdan ikisini tutturmak gerekecek. Şu anda büyük ikramiyeyi tutturma ihtimali 96 milyonda bir iken yeni dönemde ise 140 milyonda bir şans olacak.

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İKİ TEKERLEKLİLER İÇİN PLAKA:

1 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren bir uygulamaya göre ise mofa, e-scooter gibi iki tekerlekli araçlar için yeşil plaka uygulaması başlatıldı. Şu ana kadar var olan mavi plakalar geçersiz sayılıyor. Yeşil plaka almayanlara para cezası kesilecek. Yeşil plaka, iki tekerleklinin sigortalı olduğunu gösteriyor.